Ужгород – Атлет – 3:1. Футбол или водное поло? Видео голов и обзор матча
Команды играли под сильным дождем
Во Второй лиге прошли матчи восьмого тура. ФК «Ужгород» на своем поле сыграл с киевским клубом «Атлет».
Игра проходила в сложных погодных условиях. Шел дождь, и на поле было много воды.
Хозяева быстрее приспособились к полю. В промежутке с 20-й по 31-ю минуты ФК «Ужгород» забил три мяча. Дмитрий Антошин оформил дубль, а еще один гол на счету Олега Вишневского.
«Атлет» ответил лишь в компенсированное ко второму тайму время. На 90+1-й минуте Ростислав Бабич реализовал пенальти.
Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября
Ужгород – Атлет – 3:1
Голы: Антошин, 20, 31, Вишневский, 24 – Бабич, 90+1 (пенальти)
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
