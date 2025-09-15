Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ужгород – Атлет – 3:1. Футбол или водное поло? Видео голов и обзор матча
Вторая лига
Ужгород
14.09.2025 14:30 – FT 3 : 1
Атлет
Украина. Вторая лига
15 сентября 2025, 18:12
96
0

Ужгород – Атлет – 3:1. Футбол или водное поло? Видео голов и обзор матча

Команды играли под сильным дождем

15 сентября 2025, 18:12 |
96
0
Ужгород – Атлет – 3:1. Футбол или водное поло? Видео голов и обзор матча
ФК Ужгород

Во Второй лиге прошли матчи восьмого тура. ФК «Ужгород» на своем поле сыграл с киевским клубом «Атлет».

Игра проходила в сложных погодных условиях. Шел дождь, и на поле было много воды.

Хозяева быстрее приспособились к полю. В промежутке с 20-й по 31-ю минуты ФК «Ужгород» забил три мяча. Дмитрий Антошин оформил дубль, а еще один гол на счету Олега Вишневского.

«Атлет» ответил лишь в компенсированное ко второму тайму время. На 90+1-й минуте Ростислав Бабич реализовал пенальти.

Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября

Ужгород – Атлет – 3:1

Голы: Антошин, 20, 31, Вишневский, 24 – Бабич, 90+1 (пенальти)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Ростислав Бабич (Атлет).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Антошин (Ужгород).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Ужгород).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Антошин (Ужгород).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Ужгород Атлет Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
