14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Эта игра стала для 23-летнего футболиста первой в составе парижан на домашнем для ПСЖ стадионе Парк де Пренс.

ФОТО. Забарный провел первый матч на домашнем стадионе ПСЖ