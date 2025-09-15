ФОТО. Забарный провел первый матч на домашнем стадионе ПСЖ
Илья дебютировал на «Парк де Пренс»
14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.
Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Эта игра стала для 23-летнего футболиста первой в составе парижан на домашнем для ПСЖ стадионе Парк де Пренс.
