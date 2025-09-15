Рейтинг ATP. Белинский установил личный рекорд, Монфис прибавил одно место
В обновленном рейтинге Вячеслав поднялся на пять мест и идет 373-м
15 сентября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины выступали на Кубке Дэвиса, который не приносит очков.
До 48-го места никаких изменений не произошло. Из-за того, что Лернер Тьен потерял пять позиций, пять теннисистов прибавили по одному месту: Даниэль Альтмайер, Маркос Хирон, Нуну Боржеш, Гаэль Монфис (муж Элины Свитолиной) и Адриан Маннарино.
Первой ракеткой является Карлос Алькарас. Вторым идет Янник Синнер. Отрыв Синнера от третьего Александра Зверева составляет 4850 очков. Это столько же, сколько отделяет Зверева от Миомира Кецмановича – серб располагается аж на 47-й позиции.
Топ-10 рейтинга АТР
Украинский теннисист Вячеслав Белинский, который принес Украине одно очко в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса против Доминиканы, установил личный рекорд, прибавив пять позиций и поднявшись на 373-е место.
Украинцы в рейтинге АТР
