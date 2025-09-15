Рейтинг ATP. Белинский установил личный рекорд, Монфис прибавил одно место

15 сентября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины выступали на Кубке Дэвиса, который не приносит очков.

До 48-го места никаких изменений не произошло. Из-за того, что Лернер Тьен потерял пять позиций, пять теннисистов прибавили по одному месту: Даниэль Альтмайер, Маркос Хирон, Нуну Боржеш, Гаэль Монфис (муж Элины Свитолиной) и Адриан Маннарино.

Первой ракеткой является Карлос Алькарас. Вторым идет Янник Синнер. Отрыв Синнера от третьего Александра Зверева составляет 4850 очков. Это столько же, сколько отделяет Зверева от Миомира Кецмановича – серб располагается аж на 47-й позиции.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинский теннисист Вячеслав Белинский, который принес Украине одно очко в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса против Доминиканы, установил личный рекорд, прибавив пять позиций и поднявшись на 373-е место.

Украинцы в рейтинге АТР