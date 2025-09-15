Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Белинский установил личный рекорд, Монфис прибавил одно место
ATP
15 сентября 2025, 14:20 |
41
0

Рейтинг ATP. Белинский установил личный рекорд, Монфис прибавил одно место

В обновленном рейтинге Вячеслав поднялся на пять мест и идет 373-м

15 сентября 2025, 14:20 |
41
0
Рейтинг ATP. Белинский установил личный рекорд, Монфис прибавил одно место
ФТУ. Вячеслав Белинский

15 сентября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины выступали на Кубке Дэвиса, который не приносит очков.

До 48-го места никаких изменений не произошло. Из-за того, что Лернер Тьен потерял пять позиций, пять теннисистов прибавили по одному месту: Даниэль Альтмайер, Маркос Хирон, Нуну Боржеш, Гаэль Монфис (муж Элины Свитолиной) и Адриан Маннарино.

Первой ракеткой является Карлос Алькарас. Вторым идет Янник Синнер. Отрыв Синнера от третьего Александра Зверева составляет 4850 очков. Это столько же, сколько отделяет Зверева от Миомира Кецмановича – серб располагается аж на 47-й позиции.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинский теннисист Вячеслав Белинский, который принес Украине одно очко в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса против Доминиканы, установил личный рекорд, прибавив пять позиций и поднявшись на 373-е место.

Украинцы в рейтинге АТР

По теме:
Титулованная Австралия не сумела выйти в финальную часть Кубка Дэвиса 2025
Рекордсмены по количеству трофеев Кубка Дэвиса провалились в Квалификации
Бельгиец 30 минут страдал из-за судорог, но шокировал 8-ю ракетку за 3 часа
рейтинг ATP Карен Хачанов Вадим Урсу Тейлор Фритц Александр Зверев Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Александр Брайнин Лоренцо Музетти Джек Дрейпер Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания без Алькараса совершила суперкамбек и вышла в финальный этап КД
Теннис | 14 сентября 2025, 22:39 0
Испания без Алькараса совершила суперкамбек и вышла в финальный этап КД
Испания без Алькараса совершила суперкамбек и вышла в финальный этап КД

Испанцы в драматичном противостоянии обыграли Данию, за которую выступил Хольгер Руне

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15 сентября 2025, 06:23 24
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги

Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.09.2025, 17:31
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Футбол | 15.09.2025, 09:59
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Футбол | 14.09.2025, 21:20
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15 1
Бокс
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 1
Футбол
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем