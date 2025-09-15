Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Главный тренер Жироны: «Ванат даст нам голы»
Испания
Главный тренер Жироны: «Ванат даст нам голы»

Мичел прокомментировал ничью с Сельтой

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел прокомментировал ничью против «Сельты» (1:1) в матче 4-го тура Ла Лиги:

«Это был очень сложный матч для нас. У нас были моменты, как и у них, но пенальти помешал нам одержать первую победу. Мне нужно больше контроля, но мы были более агрессивными без мяча. Там, откуда мы родом, было нелегко иметь уверенность и быть стойкими, но я рад, потому что увидел хорошую энергию. Это начало чего-то хорошего. Я видел, как команда улучшилась. Результат – это следствие того, что мы делаем каждый день. Мы не смогли победить, но мы сыграли игру, которая была ближе к тому, к чему стремились. Нам не хватает контроля. «Сельта» – уверенная команда с мячом, и поэтому было трудно играть здесь после трех поражений. Я с оптимизмом смотрю в будущее команды».

У нас есть игроки, которые очень хорошо знают, что мы хотим делать. Унаи даст нам продвижение вперед, а Ванат – голы. Мы должны улучшить ситуацию, но после сегодняшнего дня я более спокойно отношусь к команде.

То, что мы улучшили свою игру и стали более конкурентоспособными, имеет большее значение. Это начало чего-то хорошего. Победа или поражение, баланс часто несправедлив. «Сельта» могла бы сделать счет 1:0 или сыграть вничью раньше, но мы также могли сделать счет 0:2. Нам нужно было больше контроля, но мы заработали первое очко, и результат не должен повлиять на нашу работу по улучшению и достижению победы в следующем матче.

Справедлив ли результат? Что касается голевых моментов, у «Сельты» было 3-4 явных момента, как и у нас. Но в футболе все может измениться в зависимости от того, когда ты забиваешь. При счете 0:1 мы больше защищали результат, чем атаковали. Во втором тайме у нас были моменты, но они прекрасно владеют мячом, и это заставило нас защищаться, поскольку они очень хорошо играют с мячом, используют третьего игрока, играют в стенку, используют вингеров...»

Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Сельта - Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: Marca
Victor673256ua
Перспективи у Жирони в цьому сезоні досить туманні
