Источник: Тренер Бенфики готовит приятный сюрприз для Судакова

Украинец должен дебютировать в стартовом составе лиссабонцев
Украинский полузащитник Георгий Судаков близок к дебюту в стартовом составе лиссабонской «Бенфики», сообщает Record.
По информации источника, главный тренер португальской команды Бруну Лаже рассматривает вариант с выходом 23-летнего хавбека с первых минут на поле в матче Лиги чемпионов с «Карабахом», который состоится во вторник, 16 сентября.
Судаков перешел в «Бенфику» из донецкого «Шахтера» на правах аренды с опцией обязательного выкупа его контракта. В целом трансфер украинца обойдется лиссабонскому клубу в 27 млн евро.
Ранее агент объяснил, почему Судаков принял предложение перейти в «Бенфику».
