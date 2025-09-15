Легенда Динамо: «Это уже вопрос к Шовковскому и Турану»

Легенда киевского Динамо Олег Саленко, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил потерю очков «бело-синих» и донецкого Шахтера в пятом туре Украинской Премьер-лиги.

– Олег, прежде всего, не могу вас не спросить о потере очков «Динамо» и «Шахтером»?

– Сейчас все бурно обсуждают действия арбитров в поединках с участием динамовцев и горняков. Что касается игры в Житомире, то арбитры VAR вместе с главным рефери приняли решение отнести этот гол. Мне трудно дать однозначный ответ, правильно ли был засчитан гол Калюжного.

Что касается поединка «Оболонь» – «Динамо», то, по моему мнению, здесь судья должен был дать игроку хозяев завершить атаку, а уже потом наказывать или нет футболиста в бело-синей футболке. Следовательно, таков уровень арбитра, раз он не смог сориентироваться в достаточно простой ситуации. У «Оболони» потенциально отобрали два очка.

– Не раз уже было, что «Динамо» и «Шахтер» не выиграют после матчей сборной. Ситуация не меняется.

– Это уже вопрос к наставникам. Не все ведь футболисты едут в сборные. Значит, нужно выпускать исполнителей, находящихся в клубе. Сейчас чемпионат Украины не настолько силен в своем уровне, чтобы гранды переживали за результат, имея в составе по полтора-два равноценных состава, – сказал Олег.

В субботу, 13 сентября, Динамо не смогло обыграть Оболонь в киевском дерби, а Шахтер потерял очки в матче против харьковского Металлиста 1925 года в скандальном матче, после которого Дарио Срна снова раскритиковал судейство.