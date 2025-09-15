Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо: «Это уже вопрос к Шовковскому и Турану»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 13:47 |
482
0

Легенда Динамо: «Это уже вопрос к Шовковскому и Турану»

Олег Саленко высказался о матчах 5 тура УПЛ

15 сентября 2025, 13:47 |
482
0
Легенда Динамо: «Это уже вопрос к Шовковскому и Турану»
ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Легенда киевского Динамо Олег Саленко, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил потерю очков «бело-синих» и донецкого Шахтера в пятом туре Украинской Премьер-лиги.

– Олег, прежде всего, не могу вас не спросить о потере очков «Динамо» и «Шахтером»?

– Сейчас все бурно обсуждают действия арбитров в поединках с участием динамовцев и горняков. Что касается игры в Житомире, то арбитры VAR вместе с главным рефери приняли решение отнести этот гол. Мне трудно дать однозначный ответ, правильно ли был засчитан гол Калюжного.

Что касается поединка «Оболонь» – «Динамо», то, по моему мнению, здесь судья должен был дать игроку хозяев завершить атаку, а уже потом наказывать или нет футболиста в бело-синей футболке. Следовательно, таков уровень арбитра, раз он не смог сориентироваться в достаточно простой ситуации. У «Оболони» потенциально отобрали два очка.

– Не раз уже было, что «Динамо» и «Шахтер» не выиграют после матчей сборной. Ситуация не меняется.

– Это уже вопрос к наставникам. Не все ведь футболисты едут в сборные. Значит, нужно выпускать исполнителей, находящихся в клубе. Сейчас чемпионат Украины не настолько силен в своем уровне, чтобы гранды переживали за результат, имея в составе по полтора-два равноценных состава, – сказал Олег.

В субботу, 13 сентября, Динамо не смогло обыграть Оболонь в киевском дерби, а Шахтер потерял очки в матче против харьковского Металлиста 1925 года в скандальном матче, после которого Дарио Срна снова раскритиковал судейство.

По теме:
Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор
Цифры и факты. Важнейшие события 5-го тура УПЛ
Василий КОБИН: «Ставим перед собой высокие задачи»
Олег Саленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 Шахтер - Металлист 1925 Оболонь - Динамо
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Футбол | 14 сентября 2025, 21:20 8
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1

14 сентября парижане одолели Ланс со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата

ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Футбол | 14 сентября 2025, 15:18 24
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону

Владислав качественно пробил в дальний угол

РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
Футбол | 15.09.2025, 07:36
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
Гари НЕВИЛЛ: «Если это произойдет, то МЮ придется опять менять тренера»
Футбол | 15.09.2025, 12:32
Гари НЕВИЛЛ: «Если это произойдет, то МЮ придется опять менять тренера»
Гари НЕВИЛЛ: «Если это произойдет, то МЮ придется опять менять тренера»
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Волейбол | 15.09.2025, 11:22
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 24
Футбол
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем