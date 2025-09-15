Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олег САЛЕНКО: «У Оболони потенциально отобрали два очка»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 12:23 | Обновлено 15 сентября 2025, 12:24
Олег САЛЕНКО: «У Оболони потенциально отобрали два очка»

Авторитетный специалист рассказал о самых значимых событиях прошедшего тура в УПЛ

Олег САЛЕНКО: «У Оболони потенциально отобрали два очка»
ФК Оболонь. Оболонь – Динамо

В минувший уик-энд завершился пятый тур украинской Премьер-лиге. Событий в нем, на которые можно обратить внимание, было предостаточно. О самых значимых из них эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший нападающий «Динамо», а сейчас футбольный эксперт Олег Саленко.

– Олег, первым делом не могу вас не спросить о потере очков «Динамо» и «Шахтером»?
– Сейчас все бурно обсуждают действия арбитров в поединках с участием динамовцев и «горняков». Что касается игры в Житомире, то, арбитры VAR вместе с главным рефери приняли решение засчитать этот гол. Мне трудно дать однозначный ответ, правильно ли был засчитан гол Калюжного.

Что касается поединка «Оболонь» – «Динамо» то, на мой взгляд, здесь судья должен был дать игроку хозяев завершить атаку, а уже потом наказывать или нет футболиста в бело-синей футболке. Значит, такой уровень арбитра, раз он не смог сориентироваться в довольно простой ситуации. У «Оболони» потенциально отобрали два очка.

– Не раз уже было, что «Динамо» и «Шахтер» не выигрывают после матчей сборной. Ситуация не меняется.
– Это уже вопросы к наставникам. Не все ведь футболисты уезжают в сборные. Значит, нужно выпускать исполнителей, которые находятся в клубе. Сейчас чемпионат Украины не настолько силен в своем уровне, чтобы грандам переживать за результат, имея в составе по полтора-два равноценных состава.

ФК Колос

– Осечкой «Динамо» и «Шахтера» воспользовался «Колос», который взобрался на второе место, уступая тем же динамовцам лишь по дополнительным показателям. Команду Руслана Костышина можно назвать открытием сезона?
– Пока, да. Но это по набранным очкам, по игре я не стал бы этого делать. Наверняка у главного тренера коваливской команды есть своя теория, которая умеет играть на результат. Интересно будет увидеть «Колос» в противостоянии с «Динамо», «Шахтером» или тем же «Металлистом 1925».

– Много ждут от «Полесья». После победы над «Кривбассом» житомирян может прорвать?
– Я этого не исключаю, тем более что у них в ближайших трех турах будут соперники, которые звезд с неба не хватают («Кудровка», «Верес», «Полтава»). Чтобы быть более конкурентоспособными Руслану Ротаню нужно быстрее определяться с костяком основы. По потенциалу «Полесье» способно быть в районе третьего места. К тому же команда усилилась, подписав Георгия Бущана, поэтому все в их руках. Вот в октябре снова будет пауза на сборные, это хорошая возможность для Ротаня разобраться в футболистах, а там не за горами и зимний перерыв. В весенней части сезона мы должны увидеть настоящий потенциал этой команды, если, конечно, наставник справиться с этим вызовом. А там смотри и Александр Усик наберет нужные кондиции (улыбается).

– Вы ждете выхода на поле нашего чемпиона?
– Я уверен, что это произойдет. Пусть это будет в качестве какого-то шоу, но Усик сыграет за «Полесье», может, в матче, судьба которого уже будет решена.

ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

– Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко может чуть-чуть выдохнуть после победы над ЛНЗ?
– Разве что чуть-чуть. В ближайшую среду его подопечным предстоит сыграть с «Динамо» в Кубке Украины, а потом и в чемпионате. А учитывая, что киевляне оступились, они будут очень мотивированы на ближайшие поединки, поэтому как минимум до седьмого тура у «Александрии» в графе «очки» останется цифра три.

– Перед началом сезона намного большего ждали от «Карпат», но в пяти матчах львовяне еще не побеждали и неудивительно, что пошли разговоры о смене главного тренера. Они не беспочвенны?
– Соглашусь. В финансовом плане в «Карпатах» сейчас все хорошо, есть неплохие игроки, но нет результата. Соответственно, все стрелы будут лететь в сторону главного тренера. Другое дело менять шило на мыло нет смысла. К этому вопросу нужно подходить взвешенно.

Где-то читал, что якобы хотят вместо Владислава Лупашко Юрия Вернидуба. Правда это или нет, судить не возьмусь. Но если даже предположить такой вариант развития событий, то Вернидуб – это тренер, который работает на перспективу, он умеет создавать команды на будущее, сразу результата не будет.

УПЛ. 5-й тур

12.09.2025

  • «Александрия» – «ЛНЗ» – 4:1
  • «Верес» – «Кудровка» – 2:0

13.09.2025

  • «Рух» – «Эпицентр» – 0:1
  • «Оболонь» – «Динамо» – 2:2
  • «Металлист 1925» – «Шахтер» – 1:1

14.09.2025

  • «Кривбасс» – «Полесье» – 0:1
  • «Заря» – «Колос» – 1:3
  • «Карпаты» – «Полтава» – 1:1

Таблица УПЛ 2025/26 после пятого тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 5 4 1 0 16 - 5 22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 13
2 Колос Ковалевка 5 4 1 0 8 - 3 20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 13
3 Шахтер Донецк 5 3 2 0 9 - 4 22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 11
4 Кривбасс 5 3 0 2 8 - 6 21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 9
5 Металлист 1925 5 2 2 1 7 - 4 21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 8
6 Оболонь 5 2 2 1 6 - 5 22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 8
7 Заря 5 2 1 2 9 - 8 22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7
8 ЛНЗ Черкассы 5 2 1 2 4 - 6 21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7
9 Кудровка 5 2 1 2 9 - 8 20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 7
10 Верес 5 2 0 3 4 - 4 20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 6
11 Полесье 5 2 0 3 4 - 7 20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 6
12 Карпаты Львов 5 0 4 1 7 - 9 22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 4
13 Полтава 5 1 1 3 5 - 10 21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 4
14 Эпицентр 5 1 0 4 2 - 7 21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 3
15 Александрия 5 1 0 4 6 - 11 22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 3
16 Рух Львов 5 1 0 4 4 - 11 21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
Полная таблица

Голкипер Полесья отпраздновал «сухой» юбилей
Бражко одним словом отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
