Олег САЛЕНКО: «У Оболони потенциально отобрали два очка»
Авторитетный специалист рассказал о самых значимых событиях прошедшего тура в УПЛ
В минувший уик-энд завершился пятый тур украинской Премьер-лиге. Событий в нем, на которые можно обратить внимание, было предостаточно. О самых значимых из них эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший нападающий «Динамо», а сейчас футбольный эксперт Олег Саленко.
– Олег, первым делом не могу вас не спросить о потере очков «Динамо» и «Шахтером»?
– Сейчас все бурно обсуждают действия арбитров в поединках с участием динамовцев и «горняков». Что касается игры в Житомире, то, арбитры VAR вместе с главным рефери приняли решение засчитать этот гол. Мне трудно дать однозначный ответ, правильно ли был засчитан гол Калюжного.
Что касается поединка «Оболонь» – «Динамо» то, на мой взгляд, здесь судья должен был дать игроку хозяев завершить атаку, а уже потом наказывать или нет футболиста в бело-синей футболке. Значит, такой уровень арбитра, раз он не смог сориентироваться в довольно простой ситуации. У «Оболони» потенциально отобрали два очка.
– Не раз уже было, что «Динамо» и «Шахтер» не выигрывают после матчей сборной. Ситуация не меняется.
– Это уже вопросы к наставникам. Не все ведь футболисты уезжают в сборные. Значит, нужно выпускать исполнителей, которые находятся в клубе. Сейчас чемпионат Украины не настолько силен в своем уровне, чтобы грандам переживать за результат, имея в составе по полтора-два равноценных состава.
– Осечкой «Динамо» и «Шахтера» воспользовался «Колос», который взобрался на второе место, уступая тем же динамовцам лишь по дополнительным показателям. Команду Руслана Костышина можно назвать открытием сезона?
– Пока, да. Но это по набранным очкам, по игре я не стал бы этого делать. Наверняка у главного тренера коваливской команды есть своя теория, которая умеет играть на результат. Интересно будет увидеть «Колос» в противостоянии с «Динамо», «Шахтером» или тем же «Металлистом 1925».
– Много ждут от «Полесья». После победы над «Кривбассом» житомирян может прорвать?
– Я этого не исключаю, тем более что у них в ближайших трех турах будут соперники, которые звезд с неба не хватают («Кудровка», «Верес», «Полтава»). Чтобы быть более конкурентоспособными Руслану Ротаню нужно быстрее определяться с костяком основы. По потенциалу «Полесье» способно быть в районе третьего места. К тому же команда усилилась, подписав Георгия Бущана, поэтому все в их руках. Вот в октябре снова будет пауза на сборные, это хорошая возможность для Ротаня разобраться в футболистах, а там не за горами и зимний перерыв. В весенней части сезона мы должны увидеть настоящий потенциал этой команды, если, конечно, наставник справиться с этим вызовом. А там смотри и Александр Усик наберет нужные кондиции (улыбается).
– Вы ждете выхода на поле нашего чемпиона?
– Я уверен, что это произойдет. Пусть это будет в качестве какого-то шоу, но Усик сыграет за «Полесье», может, в матче, судьба которого уже будет решена.
– Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко может чуть-чуть выдохнуть после победы над ЛНЗ?
– Разве что чуть-чуть. В ближайшую среду его подопечным предстоит сыграть с «Динамо» в Кубке Украины, а потом и в чемпионате. А учитывая, что киевляне оступились, они будут очень мотивированы на ближайшие поединки, поэтому как минимум до седьмого тура у «Александрии» в графе «очки» останется цифра три.
– Перед началом сезона намного большего ждали от «Карпат», но в пяти матчах львовяне еще не побеждали и неудивительно, что пошли разговоры о смене главного тренера. Они не беспочвенны?
– Соглашусь. В финансовом плане в «Карпатах» сейчас все хорошо, есть неплохие игроки, но нет результата. Соответственно, все стрелы будут лететь в сторону главного тренера. Другое дело менять шило на мыло нет смысла. К этому вопросу нужно подходить взвешенно.
Где-то читал, что якобы хотят вместо Владислава Лупашко Юрия Вернидуба. Правда это или нет, судить не возьмусь. Но если даже предположить такой вариант развития событий, то Вернидуб – это тренер, который работает на перспективу, он умеет создавать команды на будущее, сразу результата не будет.
УПЛ. 5-й тур
12.09.2025
- «Александрия» – «ЛНЗ» – 4:1
- «Верес» – «Кудровка» – 2:0
13.09.2025
- «Рух» – «Эпицентр» – 0:1
- «Оболонь» – «Динамо» – 2:2
- «Металлист 1925» – «Шахтер» – 1:1
14.09.2025
- «Кривбасс» – «Полесье» – 0:1
- «Заря» – «Колос» – 1:3
- «Карпаты» – «Полтава» – 1:1
Таблица УПЛ 2025/26 после пятого тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|13
|2
|Колос Ковалевка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|13
|3
|Шахтер Донецк
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|11
|4
|Кривбасс
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|9
|5
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|8
|6
|Оболонь
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|8
|7
|Заря
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|7
|8
|ЛНЗ Черкассы
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|7
|9
|Кудровка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|7
|10
|Верес
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|6
|11
|Полесье
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|6
|12
|Карпаты Львов
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|4
|13
|Полтава
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|4
|14
|Эпицентр
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|3
|15
|Александрия
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|3
|16
|Рух Львов
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|3
