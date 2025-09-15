Олег САЛЕНКО: «У Оболони потенциально отобрали два очка»

В минувший уик-энд завершился пятый тур украинской Премьер-лиге. Событий в нем, на которые можно обратить внимание, было предостаточно. О самых значимых из них эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший нападающий «Динамо», а сейчас футбольный эксперт Олег Саленко.

– Олег, первым делом не могу вас не спросить о потере очков «Динамо» и «Шахтером»?

– Сейчас все бурно обсуждают действия арбитров в поединках с участием динамовцев и «горняков». Что касается игры в Житомире, то, арбитры VAR вместе с главным рефери приняли решение засчитать этот гол. Мне трудно дать однозначный ответ, правильно ли был засчитан гол Калюжного.

Что касается поединка «Оболонь» – «Динамо» то, на мой взгляд, здесь судья должен был дать игроку хозяев завершить атаку, а уже потом наказывать или нет футболиста в бело-синей футболке. Значит, такой уровень арбитра, раз он не смог сориентироваться в довольно простой ситуации. У «Оболони» потенциально отобрали два очка.

– Не раз уже было, что «Динамо» и «Шахтер» не выигрывают после матчей сборной. Ситуация не меняется.

– Это уже вопросы к наставникам. Не все ведь футболисты уезжают в сборные. Значит, нужно выпускать исполнителей, которые находятся в клубе. Сейчас чемпионат Украины не настолько силен в своем уровне, чтобы грандам переживать за результат, имея в составе по полтора-два равноценных состава.

ФК Колос

– Осечкой «Динамо» и «Шахтера» воспользовался «Колос», который взобрался на второе место, уступая тем же динамовцам лишь по дополнительным показателям. Команду Руслана Костышина можно назвать открытием сезона?

– Пока, да. Но это по набранным очкам, по игре я не стал бы этого делать. Наверняка у главного тренера коваливской команды есть своя теория, которая умеет играть на результат. Интересно будет увидеть «Колос» в противостоянии с «Динамо», «Шахтером» или тем же «Металлистом 1925».

– Много ждут от «Полесья». После победы над «Кривбассом» житомирян может прорвать?

– Я этого не исключаю, тем более что у них в ближайших трех турах будут соперники, которые звезд с неба не хватают («Кудровка», «Верес», «Полтава»). Чтобы быть более конкурентоспособными Руслану Ротаню нужно быстрее определяться с костяком основы. По потенциалу «Полесье» способно быть в районе третьего места. К тому же команда усилилась, подписав Георгия Бущана, поэтому все в их руках. Вот в октябре снова будет пауза на сборные, это хорошая возможность для Ротаня разобраться в футболистах, а там не за горами и зимний перерыв. В весенней части сезона мы должны увидеть настоящий потенциал этой команды, если, конечно, наставник справиться с этим вызовом. А там смотри и Александр Усик наберет нужные кондиции (улыбается).

– Вы ждете выхода на поле нашего чемпиона?

– Я уверен, что это произойдет. Пусть это будет в качестве какого-то шоу, но Усик сыграет за «Полесье», может, в матче, судьба которого уже будет решена.

ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

– Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко может чуть-чуть выдохнуть после победы над ЛНЗ?

– Разве что чуть-чуть. В ближайшую среду его подопечным предстоит сыграть с «Динамо» в Кубке Украины, а потом и в чемпионате. А учитывая, что киевляне оступились, они будут очень мотивированы на ближайшие поединки, поэтому как минимум до седьмого тура у «Александрии» в графе «очки» останется цифра три.

– Перед началом сезона намного большего ждали от «Карпат», но в пяти матчах львовяне еще не побеждали и неудивительно, что пошли разговоры о смене главного тренера. Они не беспочвенны?

– Соглашусь. В финансовом плане в «Карпатах» сейчас все хорошо, есть неплохие игроки, но нет результата. Соответственно, все стрелы будут лететь в сторону главного тренера. Другое дело менять шило на мыло нет смысла. К этому вопросу нужно подходить взвешенно.

Где-то читал, что якобы хотят вместо Владислава Лупашко Юрия Вернидуба. Правда это или нет, судить не возьмусь. Но если даже предположить такой вариант развития событий, то Вернидуб – это тренер, который работает на перспективу, он умеет создавать команды на будущее, сразу результата не будет.

УПЛ. 5-й тур

12.09.2025

«Александрия» – «ЛНЗ» – 4:1

«Верес» – «Кудровка» – 2:0

13.09.2025

«Рух» – «Эпицентр» – 0:1

«Оболонь» – «Динамо» – 2:2

«Металлист 1925» – «Шахтер» – 1:1

14.09.2025

«Кривбасс» – «Полесье» – 0:1

«Заря» – «Колос» – 1:3

«Карпаты» – «Полтава» – 1:1

Таблица УПЛ 2025/26 после пятого тура