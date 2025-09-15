Влад РЕЙЛЯНУ: «Приятно дебютировать в УПЛ»

Полузащитник львовского «Руха» Влад Рейляну прокомментировал поражение от каменец-подольского «Эпицентра» (0:1) в матче 5-го тура УПЛ:

«Приятно дебютировать в УПЛ и впервые выйти в стартовом составе «Руха», но, конечно, обидно, что команда уступила «Эпицентру». У нас были хорошие моменты, и если бы мы их реализовали, то игра пошла бы по совсем другому сценарию.

«Рух» играл в свой привычный футбол, нам удавалось комбинировать и создавать остроту у ворот соперника, тогда как «Эпицентр» воспользовался едва ли не единственным своим моментом. К сожалению, нас подвела реализация. Команде не везет в последнее время, отсюда и такие результаты.

Я постепенно адаптируюсь к коллективу и с каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Хочется хорошо проявить себя и помочь команде бороться за положительный результат».