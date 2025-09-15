Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
15 сентября 2025, 09:58
Оправдал доверие: Рэшфорд оформил первое результативное действие за Барсу

Маркус ассистировал в матче с «Валенсией»

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

14 сентября каталонская «Барселона» встретилась с «Валенсией» в четвертом туре Ла Лиги.

Команды провели встречу на небольшом «стадионе Йохана Кройфа», который вмещает всего 6 тысяч зрителей.

Победителем поединка стали хозяева, которые уничтожили соперника со счетом 6:0 – дубль оформили Рафинья, Фермин Лопес и Роберт Левадовски.

Впервые результативным действием за команду отметился арендованный у «Манчестер Юнайтед» вингер – Маркус Рэшфорд. Английский футболист вышел в стартовом составе и отдал ассист на 53-й минуте на Рафинью, помогая клубу увеличить преимущество.

Этот матч для Маркуса стал четвертым в футболке «Барселоны».

