383 дня без игры. Защитник Барсы в первом матче после травмы отдал ассист

В воскресенье, 14 сентября, «Барселона» переиграла «Валенсию» в четвертом туре испанской Ла Лиги.

Каталонцы принимали соперника на маломестном «стадионе Йохана Кройфа». «Сине-гранатовые» разобрали «летучих мышей» на детали, завершив поединок со счетом 6:0.

Ключевым эпизодом в матче стал выход на замену молодого игрока Марка Берналя, который пропустил 383 дня из-за разрыва крестообразной связки. 18-летний футболист вышел на поле вместо Педри на 81-й минуте.

Возвращение воспитанника было настолько ожидаемым, что вся арена встретила его овациями.

Марк не подвел местных болельщиков и в первом матче после возвращения оформил ассист на Роберто Левадовского под занавес матча.