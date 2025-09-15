383 дня без игры. Защитник Барсы в первом матче после травмы отдал ассист
Марк Берналь заставил весь стадион аплодировать
В воскресенье, 14 сентября, «Барселона» переиграла «Валенсию» в четвертом туре испанской Ла Лиги.
Каталонцы принимали соперника на маломестном «стадионе Йохана Кройфа». «Сине-гранатовые» разобрали «летучих мышей» на детали, завершив поединок со счетом 6:0.
Ключевым эпизодом в матче стал выход на замену молодого игрока Марка Берналя, который пропустил 383 дня из-за разрыва крестообразной связки. 18-летний футболист вышел на поле вместо Педри на 81-й минуте.
Возвращение воспитанника было настолько ожидаемым, что вся арена встретила его овациями.
Марк не подвел местных болельщиков и в первом матче после возвращения оформил ассист на Роберто Левадовского под занавес матча.
Welcome back, Marc! 💙❤️ pic.twitter.com/ru4gO44ObS— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2025
