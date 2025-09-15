ФОТО. Вот кому посвятил дебютный гол Ванат. Спойлер: не своей девушке

Владислав Ванат ярко дебютировал за «Жирону» в Ла Лиге, забив на 11-й минуте первого матча в чемпионате Испании.

Его гол едва не стал победным – в конце матча против «Сельты» каталонская команда упустила победу (1:1).

Это третий по скорости дебютный гол украинца в топ-лигах Европы: быстрее забивали только Александр Яковенко (на 4-й минуте за «Малагу») и Артем Довбик (на 8-й минуте за «Жирону»).

Гол Ванат посвятил другу Тарас Михавко, изобразив руками букву «Т».

Девушка игрока отреагировала сердечком, а Артем Бондаренко из «Шахтера» пошутил, что теперь его можно перепродать уже за 22 млн евро.