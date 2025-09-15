Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Вот кому посвятил дебютный гол Ванат. Спойлер: не своей девушке
15 сентября 2025, 00:49
ФОТО. Вот кому посвятил дебютный гол Ванат. Спойлер: не своей девушке

Владислав Ванат вспомнил об экс-одноклубнике с Динамо

Instagram. Владислав Ванат

Владислав Ванат ярко дебютировал за «Жирону» в Ла Лиге, забив на 11-й минуте первого матча в чемпионате Испании.

Его гол едва не стал победным – в конце матча против «Сельты» каталонская команда упустила победу (1:1).

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Это третий по скорости дебютный гол украинца в топ-лигах Европы: быстрее забивали только Александр Яковенко (на 4-й минуте за «Малагу») и Артем Довбик (на 8-й минуте за «Жирону»).

Гол Ванат посвятил другу Тарас Михавко, изобразив руками букву «Т».

Девушка игрока отреагировала сердечком, а Артем Бондаренко из «Шахтера» пошутил, что теперь его можно перепродать уже за 22 млн евро.

Владислав Ванат Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Динамо Киев Тарас Михавко
Максим Лапченко Источник: Instagram
