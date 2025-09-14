ВИДЕО. Каталонская машина. Барса забила еще 2 мяча Валенсии
Голами отличились Рафинья и Левандовски
В воскресенье, 14 сентября, проходит матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».
Встречу принимает стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
На 67-й минуте вышедший на замену Рафинья оформил дубль, а на 76-й минуте Роберт Левандовски забил пятый мяч «сине-гранатовых».
