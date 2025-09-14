В воскресенье, 14 сентября, проходит матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».

Встречу принимает стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

На 67-й минуте вышедший на замену Рафинья оформил дубль, а на 76-й минуте Роберт Левандовски забил пятый мяч «сине-гранатовых».

❗️ ВИДЕО. Каталонская машина. Барса забила еще 2 мяча Валенсии