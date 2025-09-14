Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Каталонская машина. Барса забила еще 2 мяча Валенсии
Испания
14 сентября 2025, 23:39 | Обновлено 14 сентября 2025, 23:55
ВИДЕО. Каталонская машина. Барса забила еще 2 мяча Валенсии

Голами отличились Рафинья и Левандовски

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

В воскресенье, 14 сентября, проходит матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».

Встречу принимает стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На 67-й минуте вышедший на замену Рафинья оформил дубль, а на 76-й минуте Роберт Левандовски забил пятый мяч «сине-гранатовых».

❗️ ВИДЕО. Каталонская машина. Барса забила еще 2 мяча Валенсии

По теме:
Впервые в XXI в. два игрока Барселоны оформили дубль после выхода на замену
Барселона – Валенсия – 6:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча
Дубли Фермина, Рафиньи и Левандовски. Барселона забила 6 мячей Валенсии
Барселона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига видео голов и обзор Рафинья Диас Барселона - Валенсия Фермин Лопес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
