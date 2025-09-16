Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.

Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

По информации испанского издания El Gol Digital, украинский нападающий может покинуть Рим уже ближайшей зимой. Украинцем интересуется финалист прошлой Лиги конференций «Бетис». Отмечалось, что Довбик мечтает вернуться в Ла Лигу.

В этом сезоне Довбик еще ни разу не вышел в стартовом составе при Гасперини и не отличился ни одним результативным действием.