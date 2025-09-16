Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает

Артем может перейти в «Бетис»

Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.

Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

По информации испанского издания El Gol Digital, украинский нападающий может покинуть Рим уже ближайшей зимой. Украинцем интересуется финалист прошлой Лиги конференций «Бетис». Отмечалось, что Довбик мечтает вернуться в Ла Лигу.

В этом сезоне Довбик еще ни разу не вышел в стартовом составе при Гасперини и не отличился ни одним результативным действием.

Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
Комментарии 11
Кирилл Бондаренко
Заебали вы своим уже Довбиком,как и Луниным.Довбик никому уже не нужен.Это игрок одного гола и одного сезона.Класса у него нет,что бы быть востребованным 
+4
Показать Скрыть 1 ответ
OKs100
Ему нужно возвращаться в Жирону. Связка Ванат - Довбык була бы одной из самых сильных в Ла Лиге.
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Falko
О, Спорти відкрили для себе новий ресурсчик. Уже друга "новина" за вечір. Тепер ще звідти будуть плітки тягати. 
inspekcha85
Как пацан 18летний... сам же  ломился в эту Рому, хотя предупреждали о возможных трудностях.Теперь так же упорно пасует...пичичи
contr
Довбику скоро 30 ! Люди в 18 вже молотять голи пачками! Вік солідний як для футболіста ! Пік пройдений в Жироні і тепер тільки УПЛ ! 
Arera
Довбик днище...
Bohum
Кудрівка може взяти в о́ренлу.
