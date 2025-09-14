Кто из нынешнего состава Барселоны забил больше всего в ворота Валенсии?
Сегодня, 14 сентября, команды встретятся в очном противостоянии
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски является лидером среди нынешних игроков команды по количеству голов в ворота сегодняшнего соперника «Валенсии» – 7.
14 сентября состоится игра 4-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Валенсия». Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
Кроме Роберта, в четверку лучших в этом списке вошли Фермин Лопес (3), Френки де Йонг (3) и Рафинья (2).
Всего в истории противостояния этих команд было проведено 230 поединков, из которых 114 завершились победой «каталонцев», 59 – победой «Валенсии», а 57 – ничьими.
Barcelona players with the most goals against Valencia:— BarçaMuse (@Barca_Muse) September 13, 2025
7 -- Lewandowski
3 -- Fermin, Frenkie De Jong
2 -- Raphinha
Who do you see scoring tomorrow? pic.twitter.com/FDVsWMxSIb
