Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кто из нынешнего состава Барселоны забил больше всего в ворота Валенсии?
Испания
14 сентября 2025, 21:52
Кто из нынешнего состава Барселоны забил больше всего в ворота Валенсии?

Сегодня, 14 сентября, команды встретятся в очном противостоянии

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски является лидером среди нынешних игроков команды по количеству голов в ворота сегодняшнего соперника «Валенсии» – 7.

14 сентября состоится игра 4-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Валенсия». Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Кроме Роберта, в четверку лучших в этом списке вошли Фермин Лопес (3), Френки де Йонг (3) и Рафинья (2).

Всего в истории противостояния этих команд было проведено 230 поединков, из которых 114 завершились победой «каталонцев», 59 – победой «Валенсии», а 57 – ничьими.

