Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1

14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Украинский центрбек парижан Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор дубля Брэдли Баркола – 8.3.

Оценки WhoScored за матч ПСЖ – Ланс (2:0)