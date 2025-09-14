Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14 сентября парижане одолели Ланс со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата
14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.
Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский центрбек парижан Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.
Лучшим игроком матча был признан автор дубля Брэдли Баркола – 8.3.
Оценки WhoScored за матч ПСЖ – Ланс (2:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Львовяне по-прежнему идут без побед в чемпионате
Новые подробности по допинговому делу украинского вингера Челси