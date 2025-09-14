Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Франция
14 сентября 2025, 21:20 |
496
0

Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1

14 сентября парижане одолели Ланс со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата

14 сентября 2025, 21:20 |
496
0
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский центрбек парижан Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор дубля Брэдли Баркола – 8.3.

Оценки WhoScored за матч ПСЖ – Ланс (2:0)

По теме:
ПСЖ – Ланс – 2:0. Баркола оформил дубль, clean sheet Забарного. Видео голов
Стала известна оценка Кевин за дебют в Фулхэме
Дубль Баркола. 90 минут Забарного: ПСЖ на Парк де Пренс разобрался с Лансом
оценки WhoScored ПСЖ Ланс Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Илья Забарный Брэдли Баркола
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Футбол | 14 сентября 2025, 19:59 9
Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью

Львовяне по-прежнему идут без побед в чемпионате

4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Футбол | 14 сентября 2025, 11:37 26
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике

Новые подробности по допинговому делу украинского вингера Челси

Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14.09.2025, 08:10
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Бокс | 14.09.2025, 10:27
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Италия разгромила Испанию в финале Евролиги-2025 по пляжному футболу
Футбол | 14.09.2025, 20:23
Италия разгромила Испанию в финале Евролиги-2025 по пляжному футболу
Италия разгромила Испанию в финале Евролиги-2025 по пляжному футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 21
Футбол
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 12
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем