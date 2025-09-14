Англия14 сентября 2025, 20:04 | Обновлено 14 сентября 2025, 21:21
504
0
ВИДЕО. Эрлинг Холанд оформил дубль в Манчестерском дерби
14 сентября в 18:30 проходит центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Этихад».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Хозяева поля довели перевес до разгромного на 68-й минуте матча. Эрлинг Холанд оформил дубль (3:0).
Читайте также:ВИДЕО. Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити над Ман Юнайтед
ГОЛ! 3:0. Эрлинг Холанд, 68 мин
Фотогалерея
