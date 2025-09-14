Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Эрлинг Холанд оформил дубль в Манчестерском дерби
Англия
14 сентября 2025, 20:04 | Обновлено 14 сентября 2025, 21:21
ВИДЕО. Эрлинг Холанд оформил дубль в Манчестерском дерби

Хозяева поля довели перевес до разгромного на 68-й минуте матча

ВИДЕО. Эрлинг Холанд оформил дубль в Манчестерском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

14 сентября в 18:30 проходит центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля довели перевес до разгромного на 68-й минуте матча. Эрлинг Холанд оформил дубль (3:0).

ГОЛ! 3:0. Эрлинг Холанд, 68 мин

Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
