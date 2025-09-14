Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити над Ман Юнайтед
Англия
14 сентября 2025, 19:51 | Обновлено 14 сентября 2025, 21:21
179
0

ВИДЕО. Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити над Ман Юнайтед

Хозяева поля получили преимущество в два мяча на 53-й минуте матча

14 сентября 2025, 19:51 | Обновлено 14 сентября 2025, 21:21
179
0
ВИДЕО. Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити над Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

14 сентября в 18:30 проходит центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля получили преимущество в два мяча на 53-й минуте. Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити (2:0).

ГОЛ! 2:0. Эрлинг Холанд, 53 мин

Фотогалерея

По теме:
Холанд догнал Агуэро и Руни по количеству голов в дерби Манчестера
Греция – Финляндия – 92:89. Матч за бронзу Евробаскета. Видеообзор матча
Стала известна оценка Кевин за дебют в Фулхэме
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Бокс | 14 сентября 2025, 10:16 1
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года

Мексиканец уступил по решению судей

ПСЖ – Ланс – 2:0. Баркола оформил дубль, clean sheet Забарного. Видео голов
Футбол | 14 сентября 2025, 20:20 1
ПСЖ – Ланс – 2:0. Баркола оформил дубль, clean sheet Забарного. Видео голов
ПСЖ – Ланс – 2:0. Баркола оформил дубль, clean sheet Забарного. Видео голов

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги 1 2025/26

Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Футбол | 14.09.2025, 08:42
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Футбол | 14.09.2025, 15:18
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Футбол | 14.09.2025, 19:59
Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 7
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 25
Футбол
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 14
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем