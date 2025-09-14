ВИДЕО. Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити над Ман Юнайтед

14 сентября в 18:30 проходит центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля получили преимущество в два мяча на 53-й минуте. Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити (2:0).

ГОЛ! 2:0. Эрлинг Холанд, 53 мин

Фотогалерея