Англия14 сентября 2025, 19:51 | Обновлено 14 сентября 2025, 21:21
179
0
ВИДЕО. Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити над Ман Юнайтед
Хозяева поля получили преимущество в два мяча на 53-й минуте матча
14 сентября в 18:30 проходит центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Этихад».
Хозяева поля получили преимущество в два мяча на 53-й минуте. Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити (2:0).
Читайте также:ВИДЕО. Фил Фоден открыл счет для Ман Сити в дерби против МЮ
ГОЛ! 2:0. Эрлинг Холанд, 53 мин
