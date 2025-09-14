Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Фил Фоден открыл счет для Ман Сити в дерби против МЮ
Англия
14 сентября 2025, 19:02 | Обновлено 14 сентября 2025, 19:56
249
1

ВИДЕО. Фил Фоден открыл счет для Ман Сити в дерби против МЮ

Хозяева поля на арене Этихад вышли вперед на 18-й минуте матча

14 сентября 2025, 19:02 | Обновлено 14 сентября 2025, 19:56
249
1
ВИДЕО. Фил Фоден открыл счет для Ман Сити в дерби против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

14 сентября в 18:30 проходит центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля на арене Этихад вышли вперед. На 18-й минуте матча гол забил Фил Фоден.

ГОЛ! 1:0. Фил Фоден, 18 мин

