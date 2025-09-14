Патрик ван ЛЕУВЕН: «Хуже всего сыграли в атаке, ведь не забили»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен прокомментировал домашний матч против житомирского «Полесья» (0:1) на пресс-конференции.

– Игра ожидалась сложной. Знали, что встретимся с соперником, у которого очень много качественных игроков в составе. Мы начали хорошо и знали, чего ждать от них. Отвечали моментом на момент. Были возможности, чтобы забить и в первом тайме, и во втором.

Команда боролась за каждый мяч на каждом клочке поля. Но, к сожалению, мы уступили, пропустив в конце поединка необязательный гол. У нас действительно было много моментов. Я рад, что мы смогли создать их. Надеюсь, в дальнейшем продолжим играть в подобном духе и результат обязательно придет.

– Какое звено команды, по вашему мнению, сыграло хуже всего?

– Наверное, атакующее, потому что не забили, ведь имели много моментов. Мы должны играть лучше в завершении. Обязательно проанализируем ошибки и попытаемся исправиться уже в ближайших матчах.

– В концовке вы выпустили Шевченко и Каменского. Хотя, я считаю, логичнее было бы выпустить, например, Ндомбази…

– Я выпустил двух молодых игроков, чтобы добавить энергии и физическую силу в нашу игру. Относительно Ндомбази он еще получит свой шанс.