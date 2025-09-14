Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Хуже всего сыграли в атаке, ведь не забили»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 19:39 |
199
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Хуже всего сыграли в атаке, ведь не забили»

«Кривбасс» уступил «Полиссе» с минимальным счетом

14 сентября 2025, 19:39 |
199
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Хуже всего сыграли в атаке, ведь не забили»
ФК Кривбас

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен прокомментировал домашний матч против житомирского «Полесья» (0:1) на пресс-конференции.

– Игра ожидалась сложной. Знали, что встретимся с соперником, у которого очень много качественных игроков в составе. Мы начали хорошо и знали, чего ждать от них. Отвечали моментом на момент. Были возможности, чтобы забить и в первом тайме, и во втором.

Команда боролась за каждый мяч на каждом клочке поля. Но, к сожалению, мы уступили, пропустив в конце поединка необязательный гол. У нас действительно было много моментов. Я рад, что мы смогли создать их. Надеюсь, в дальнейшем продолжим играть в подобном духе и результат обязательно придет.

– Какое звено команды, по вашему мнению, сыграло хуже всего?

– Наверное, атакующее, потому что не забили, ведь имели много моментов. Мы должны играть лучше в завершении. Обязательно проанализируем ошибки и попытаемся исправиться уже в ближайших матчах.

– В концовке вы выпустили Шевченко и Каменского. Хотя, я считаю, логичнее было бы выпустить, например, Ндомбази…

– Я выпустил двух молодых игроков, чтобы добавить энергии и физическую силу в нашу игру. Относительно Ндомбази он еще получит свой шанс.

По теме:
Артур МИКИТИШИН: «Полесье заслужило победу»
ВИДЕО. Счет равный. Фабиано забил в ворота Полтавы
Александр ФИЛИППОВ: «Мы сегодня были одним целым, потому и победили»
Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Кривбасс - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Воспользовались осечками конкурентов. Колос уверенно победил Зарю
Футбол | 14 сентября 2025, 17:33 40
Воспользовались осечками конкурентов. Колос уверенно победил Зарю
Воспользовались осечками конкурентов. Колос уверенно победил Зарю

Подопечные Костышина сравнялись с «Динамо» по количеству очков

Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Футбол | 14 сентября 2025, 08:42 18
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью

Вратарь не собирается покидать Париж

Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Футбол | 13.09.2025, 20:00
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Почти лучший. Известна оценка Ваната за матч Жироны, в котором он забил гол
Футбол | 14.09.2025, 19:01
Почти лучший. Известна оценка Ваната за матч Жироны, в котором он забил гол
Почти лучший. Известна оценка Ваната за матч Жироны, в котором он забил гол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14.09.2025, 09:34
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 7
Футбол
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 34
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 46
Бокс
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем