  В синем и красном углах ринга. Названы стартовые составы Ман Сити и МЮ
Англия
14 сентября 2025, 17:43 | Обновлено 14 сентября 2025, 17:45
В синем и красном углах ринга. Названы стартовые составы Ман Сити и МЮ

14 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 4-го тура АПЛ

Коллаж Sport.ua

14 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Этихад».

Главные тренеры Пеп Гвардиола и Рубен Аморим назвали стартовые составы команд.

Ман Сити имеет 3 очка из 9 и занимает 16-е место, а МЮ идет на 11-й позиции (4 пункта).

Манчестер Сити: Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О’Рейли, Родри, Бернарду, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанд.

Манчестер Юнайтед: Байындыр, Йоро, Де Лигт, Шоу, Мазрауи, Угарте, Фернандеш, Доргу, Амад, Мбемо, Шешко.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
