В синем и красном углах ринга. Названы стартовые составы Ман Сити и МЮ
14 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 4-го тура АПЛ
14 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Этихад».
Главные тренеры Пеп Гвардиола и Рубен Аморим назвали стартовые составы команд.
Ман Сити имеет 3 очка из 9 и занимает 16-е место, а МЮ идет на 11-й позиции (4 пункта).
Манчестер Сити: Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О’Рейли, Родри, Бернарду, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанд.
Манчестер Юнайтед: Байындыр, Йоро, Де Лигт, Шоу, Мазрауи, Угарте, Фернандеш, Доргу, Амад, Мбемо, Шешко.
