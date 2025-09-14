14 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры Пеп Гвардиола и Рубен Аморим настраивают команды на победу.

Ман Сити имеет 3 очка из 9 и занимает 16-е место, а МЮ идет на 11-й позиции (4 пункта).

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Дерби в АПЛ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports