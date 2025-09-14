Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Дерби в АПЛ. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
14.09.2025 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 сентября 2025, 09:54 | Обновлено 14 сентября 2025, 10:17
26
0

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Дерби в АПЛ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 14 сентября в 18:30 центральный матч 4-го тура чемпионата Англии

14 сентября 2025, 09:54 | Обновлено 14 сентября 2025, 10:17
26
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Дерби в АПЛ. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

14 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры Пеп Гвардиола и Рубен Аморим настраивают команды на победу.

Ман Сити имеет 3 очка из 9 и занимает 16-е место, а МЮ идет на 11-й позиции (4 пункта).

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Дерби в АПЛ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сыграл все 90 минут. Известна оценка Ярмолюка за ничейный матч с Челси
Мареска нашел причины упущенной победы над Брентфордом
Рубен АМОРИМ – о Гвардиоле: «Он может себе это позволить. Я это чувствую»
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой за звание абсолюта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд
Бокс | 13 сентября 2025, 14:27 0
Где смотреть онлайн бой за звание абсолюта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд
Где смотреть онлайн бой за звание абсолюта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд

Поединок за титулы WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе

Бумажный кораблик, который смог. 14 мыслей после матча Ювентуса и Интера
Футбол | 14 сентября 2025, 10:05 0
Бумажный кораблик, который смог. 14 мыслей после матча Ювентуса и Интера
Бумажный кораблик, который смог. 14 мыслей после матча Ювентуса и Интера

Команды забили примерно на 7 голов больше, чем мы ожидали 

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14.09.2025, 09:34
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Крокер вырвал победу в Белфасте и завоевал вакантный титул чемпиона мира
Бокс | 14.09.2025, 05:11
Крокер вырвал победу в Белфасте и завоевал вакантный титул чемпиона мира
Крокер вырвал победу в Белфасте и завоевал вакантный титул чемпиона мира
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Футбол | 14.09.2025, 08:42
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 22
Футбол
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 6
Футбол
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем