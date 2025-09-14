Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер сборной Украины: «Эта страна участвует в преступлениях против нас»
Пляжный футбол
14 сентября 2025, 19:12 |
Максим Войток высказал свою позицию

АПФУ

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не вышла на игру за бронзовые медали Суперфинала Евролиги-2025, где соперником должна стать команда Беларуси, официально сообщила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

Лидер «сине-желтых» Максим Войток, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, что стало причиной такого решения. Максим высказал свою позицию относительно друзей орков.

«Да, позиция понятна, спорт не может стоять в стороне, когда страна участвует в преступлениях против Украины», – лаконично сказал Максим.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
