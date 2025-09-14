Попов, Бражко и другие. Шаблий рассказал о клиентах с интересом из Европы

Украинский агент Вадим Шаблий, который участвовал в переходе хавбека «Шахтера» Георгия Судакова в «Бенфику», рассказал, к кому еще из его клиентов минувшим летом был интерес из Европы.

«У агентства ProStar есть несколько талантливых и перспективных клиентов. Мы очень рады, что игроки выбирают нас среди других агентств на рынке. Однако, как и в случае с Судаковым, важно выбрать правильный момент и правильный клуб, чтобы талант не только попал в Европу, но и по-настоящему развился. В летнее трансферное окно европейские клубы проявили интерес к Владимиру Бражко, Олегу Очеретько, Артему Бондаренко, Дмитрию Ризныку и Денису Попову. Также был интерес к Николаю Матвиенко, как со стороны португальских грандов, так и со стороны других европейских клубов. Среди наших клиентов есть и совсем молодые игроки, которые уже играют за европейские клубы и продолжают привлекать внимание из других лиг, такие как Артем Рыбак («Барселона»), Богдан Оличенко («Бавария»), Дмитрий Зудин («Хайдук») и другие», – заявил Шаблий.

Ранее хавбек «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк хвалил Шаблия за помощь в развитии карьеры.