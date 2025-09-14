Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Попов, Бражко и другие. Шаблий рассказал о клиентах с интересом из Европы
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 16:22 |
499
0

Попов, Бражко и другие. Шаблий рассказал о клиентах с интересом из Европы

Впрочем, уехать из УПЛ удалось немногим…

14 сентября 2025, 16:22 |
499
0
Попов, Бражко и другие. Шаблий рассказал о клиентах с интересом из Европы
ФК Бенфика. Вадим Шаблий (слева) и Георгий Судаков

Украинский агент Вадим Шаблий, который участвовал в переходе хавбека «Шахтера» Георгия Судакова в «Бенфику», рассказал, к кому еще из его клиентов минувшим летом был интерес из Европы.

«У агентства ProStar есть несколько талантливых и перспективных клиентов. Мы очень рады, что игроки выбирают нас среди других агентств на рынке. Однако, как и в случае с Судаковым, важно выбрать правильный момент и правильный клуб, чтобы талант не только попал в Европу, но и по-настоящему развился. В летнее трансферное окно европейские клубы проявили интерес к Владимиру Бражко, Олегу Очеретько, Артему Бондаренко, Дмитрию Ризныку и Денису Попову. Также был интерес к Николаю Матвиенко, как со стороны португальских грандов, так и со стороны других европейских клубов. Среди наших клиентов есть и совсем молодые игроки, которые уже играют за европейские клубы и продолжают привлекать внимание из других лиг, такие как Артем Рыбак («Барселона»), Богдан Оличенко («Бавария»), Дмитрий Зудин («Хайдук») и другие», – заявил Шаблий.

Ранее хавбек «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк хвалил Шаблия за помощь в развитии карьеры.

По теме:
Фулхэм сумел сбить цену на Кевина минимум на 8 млн. Срна говорил обратное
Артем БОНДАРЕНКО: «Шахтеру нужно учиться играть без Судакова и Кевина»
ФОТО. Жена Судакова шокировала новой фотосессией. 10 из 10
Вадим Шаблий трансферы УПЛ Денис Попов Богдан Оличенко Артем Рыбак Дмитрий Зудин Николай Матвиенко Владимир Бражко Олег Очеретько Георгий Судаков Артем Бондаренко Дмитрий Ризнык
Алексей Сливченко Источник: A Bola
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13 сентября 2025, 19:54 19
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб

Тренер прокомментировал киевское дерби

Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Футбол | 14 сентября 2025, 12:37 25
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»

Авторитетный специалист высказал свое мнение относительно отставки Сергея Реброва

ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари
Футбол | 14.09.2025, 16:32
ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари
ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14.09.2025, 08:10
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14.09.2025, 08:50
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 12
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 13
Бокс
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
13.09.2025, 20:00 229
Футбол
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 6
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем