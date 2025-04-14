Игрок сборной Украины: «Шаблий – очень важный человек в моей карьере»

Полузащитник национальной сборной Украины Егор Ярмолюк объяснил, почему решил продлить контракт с агентской компанией ProStar в январе 2025 года.

«Мы просто продлили соглашение, потому что довольны сотрудничеством и двигаемся дальше вместе. Мы общаемся довольно часто.

Вадим меня всегда поддерживает. Мы можем поговорить после матча, как прошла игра и как я сыграл. Для меня он сейчас очень важный человек в моей карьере», – сказал Ярмолюк.

В нынешнем сезоне Егор провел 29 матчей за «Брентфорд» в Английской Премьер-лиге, не отличившись результативными действиями.