Брентфорд стал первым из топ-5 лиг клубом в одном интересном рейтинге

В матче 32-го тура Премьер-Лиги «Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» со счетом 1:1.

За «Брентфорд» голом отметился 28-летний конголезский нападающий Йоан Висса. Этот забитый мяч для игрока стал 15-м в сезоне.

Интересен тот факт, что «Брентфорд» стал первой среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов в сезоне, в составе которой есть два игрока, которые имеют 15+ забитых мячей в чемпионате.

Другим бомбардиром «Брентфорда» является камерунский нападающий Брайан Мбемо, который имеет в своем активе 16 забитых мячей.

Мбемо на Висса занимают пятое и шестое место в списке лучших бомбардиров АПЛ.

