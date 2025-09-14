Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Рома – Торино

В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Торино».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 13:30 по киевскому времени.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик в третий раз подряд оказался на скамейке запасных своей команды.

Стали известны стартовые составы на матч Рома – Торино: