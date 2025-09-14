Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
14 сентября 2025, 12:47 |
Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Рома – Торино

Матч 3-го тура Серии А состоится 14 сентября в 13:30

Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Рома – Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Торино».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 13:30 по киевскому времени.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик в третий раз подряд оказался на скамейке запасных своей команды.

Стали известны стартовые составы на матч Рома – Торино:

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 2
