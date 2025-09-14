Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Рома – Торино
Матч 3-го тура Серии А состоится 14 сентября в 13:30
В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Торино».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Начало поединка запланировано на 13:30 по киевскому времени.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик в третий раз подряд оказался на скамейке запасных своей команды.
Стали известны стартовые составы на матч Рома – Торино:
📋 La nostra formazione per Roma-Torino 🐺#ASRoma pic.twitter.com/ocRPMbDyn0— AS Roma (@OfficialASRoma) September 14, 2025
Oggi in campo così ⚔️ pic.twitter.com/royXGMaka8— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 14, 2025
