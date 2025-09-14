Милевский отреагировал на фиаско Динамо в УПЛ: «Шахтер тоже потерял очки»
Бывший форвард Динамо Артем Милевский лаконично отреагировал на фиаско «бело-синих» в матче 5 тура УПЛ против «Оболони» (2:2), отметив важную деталь.
Всем привет! Всем желаю хорошего настроения, несмотря на вчерашние 2-2. Шахтер тоже потерял очки! Остались при своих», – лаконично сказал Артем.
В субботу, 13 сентября, Динамо не смогло обыграть Оболонь в киевском дерби, а Шахтер потерял очки в матче против харьковского Металлиста 1925 года в скандальном матче, после которого Дарио Срна снова раскритиковал судейство.
