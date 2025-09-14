Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милевский отреагировал на фиаско Динамо в УПЛ: «Шахтер тоже потерял очки»
Украина. Премьер лига
Милевский отреагировал на фиаско Динамо в УПЛ: «Шахтер тоже потерял очки»

Артем пожелал всем хорошего настроения

Милевский отреагировал на фиаско Динамо в УПЛ: «Шахтер тоже потерял очки»
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард Динамо Артем Милевский лаконично отреагировал на фиаско «бело-синих» в матче 5 тура УПЛ против «Оболони» (2:2), отметив важную деталь.

Всем привет! Всем желаю хорошего настроения, несмотря на вчерашние 2-2. Шахтер тоже потерял очки! Остались при своих», – лаконично сказал Артем.

В субботу, 13 сентября, Динамо не смогло обыграть Оболонь в киевском дерби, а Шахтер потерял очки в матче против харьковского Металлиста 1925 года в скандальном матче, после которого Дарио Срна снова раскритиковал судейство.

По теме:
Александр КУЧЕР: «Нельзя так выходить и играть при своих болельщиках»
Шахтер довольствовался ничьей на большой юбилей
Караваев, забив мяч в матче с Оболонью, отпраздновал голевой юбилей
Артем Милевский Динамо Киев Оболонь - Динамо Оболонь Киев Шахтер Донецк Металлист 1925 Шахтер - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
