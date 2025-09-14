Бумажный кораблик, который смог. 14 мыслей после матча Ювентуса и Интера

Перед главным матчем первых туров сезона Серии А о «Ювентусе» и «Интере» было проще говорить плохое, чем хорошее. Туринцы летом почти не покупали игроков под Тудора, хотя его футбол – точно не тот, к которому стремился Мотта, под которого этих футболистов и собирали. Миланцы провели хорошую трансферную кампанию и наконец добились глубины состава, однако новых топов не приобрели – а Павара, например, потеряли. Тудор – сомнительный вариант для большой команды, потому что футболисты «умирают» на его тренировках, а сам специалист имеет довольно конфликтный характер. Киву – кот в мешке, потому что до «Интера» был главным тренером чуть больше десятка матчей. Оба коллектива не впечатлили на клубном ЧМ, но по букмекерским котировкам шли главными конкурентами «Наполи» за титул в сезоне Серии А. И это много говорит о нынешнем уровне Серии А.

Впрочем, личная встреча команд абсолютно точно удалась. Здесь вам и счет 4:3, и несколько смен лидера, и красивые забитые голы – полный набор, так сказать. В следующих абзацах попробуем разобраться, почему мы стали свидетелями этого триллера, в каком состоянии «Ювентус» и «Интер» и насколько команды готовы к конкуренции с «Наполи» за главный трофей сезона в Италии.

1. Скамейка запасных «Интера» длиннее, чем у «Ювентуса». Я в параллельной реальности, наверное. До сих пор помню, как в финале ЛЧ Индзаги смотрел на футболистов, сидящих у него на замене, и выбрал выпустить на поле Аслани: это действительно был лучший вариант в тот момент. Кстати, и результат финала (0:5), и весенний провал в чемпионате также связаны с отсутствием в «Интере» ротации. Тареми и Арнаутович могли «забрать» несколько сотен минут у Мартинеса и Тюрама, но и близко не давали их эффективности, а промах австрийца в матче с «Лацио» (2:2) в одном из последних туров вообще стоил команде титула. И вот сейчас смотрю: у «Интера» на 5 игроков больше на скамейке. И действительно есть 7-8 футболистов, которые хотя бы не испортят всю малину команде, если окажутся на поле. Хорошая трансферная кампания миланцев. Единственное: можно было провести ее год назад и выиграть титул Серии А и, возможно, ЛЧ. «Немного» опоздали.

2. «Ювентус» набрал только 0.79 xG за матч. В целом я понимаю, что показатель в отдельно взятом поединке ничего не значит. В каждом втором случае разница между показателями ожидаемых и фактических голов составляет 0.5+. Но здесь речь идет о целых 3 «лишних» мячах, поэтому вообще не говорить о «повезло» невозможно. Великолепная реализация в решающий момент – признак хищной команды, даже чемпионской. Но это не тот случай. Первый гол – прострел Бремера и удар под штангу в противоход вратарю Келли. Оба – центральные защитники. Келли в последний раз в чемпионатах забивал в сезоне 21/22, Бремер ассистировал – в 2022/23. А здесь еще и действия обоих – настолько изысканные. Возможно, для одного – лучший ассист в карьере, для другого – лучший гол. Сколько еще они положат таких мячей в сезоне? Примерно 0.

Если что-то не может работать на стабильной основе, то это дело случая. Случай поможет тебе забить гол или даже выиграть матч, но не целый трофей в чемпионате. «Ювентус» повел в счете, потому что повезло. Везло, но чуть меньше, ему до самого конца.

3. Для обеих команд некомфортен сценарий, где нужно отыгрываться. За весь предыдущий сезон в чемпионате «Интер» и «Ювентус» провели в сумме чуть более 500 минут при счетах 0:1, 1:2, 2:3 и т.д. на табло. То есть почти не попадали в такие ситуации. Потому что страшно. Разница ожидаемых голов «Интера» при таких сценариях с отставанием в гол – 6.2 против 4.09, «Ювентуса» – 6.91 против 5.06. Для сравнения, показатель «Наполи» – 6.74 против 1.3. Сопоставлять можно, потому что у всех минут с отставанием в мяч 240-277. С Тудором одна команда имеет проблемы с позиционной атакой, с Киву другая – также. Поэтому было интересно посмотреть на затяжные атаки обоих в некомфортных сценариях: а кто готов решать такого рода задачи? Из-за раннего гола «Ювентуса» пробовать себя в этой роли пришлось «Интеру». И он отыграл ее достаточно хорошо.

4. Футбол Киву – навесбол. На КЧМ, где «Интер» стал лучшим из европейских команд по количеству кроссов, было мнение, что так оно и есть, но теперь можно сказать уверенно. Румынский специалист упрощает алгоритмы Индзаги. Особенно в последней трети поля. Там принцип какой? Видишь момент для удара – бьешь. Есть все предпосылки для выполнения потенциально результативного кросса? Вешаешь. Сразу. За матч «Интер» выполнил 32 подачи на ворота «Ювентуса» и возглавил список команд Серии А по их среднему показателю/поединок в сезоне – 28, у ближайшего преследователя только 21. И здесь не работает вот это «соперник заставил». Нет, «Интер» вышел вешать с первых минут. Аж 6 из 14 его точных пасов в радиус 16.5 метров от чужих ворот – это кроссы. У «Ювентуса» 0 из 3, вечером у «Челси» – 2 из 17, у «Реала» ранее – 2 из 11, у «Арсенала» – 1 из 14. Никто из топ-клубов в Европе так не ставит на подачи, как «Интер».

5. Все равно разницу в атаке «Интера» делают персоналии. Идея «вешай всегда» – работающая, но об этом чуть позже. Большинство обычных кроссов «Ювентус» «снял». Наиболее опасные ситуации создавались тогда, когда в рамках установки футболисты демонстрировали свой класс. Например, Тюрам навесил в штрафную площадку, увидел там много людей, сделал шаг назад (а зачем еще и ему туда идти?) и оказался перед её линией – мяч отскочил к нему, тот пробил мимо. Удачное решение Маркуса не идти на позицию форварда в моменте = удар. Позже Аканджи вместо навеса из глубины прошел метров 15 на дриблинге и уже только после этого навесил с лучшей позиции – угловой вместо легкого выноса. О чем мы вообще говорим, если 2 первых гола «Интера» – удары Чалханоглу из-за пределов штрафной? Навесбол делают интересным футболисты, а не Киву.

6. Навесбол «Интера» – один из лучших в Европе. Команда пока не штампует забитые после кроссов, однако мячи как следствие постоянных подач случаются. Теперь – даже в топ-матчах. Возьмем, к примеру, второй гол Хакана. На скрине ниже начало эпизода. Целых 5 футболистов заполняют штрафную площадь «Ювентуса» и могут стать адресатами для подачи. Несложно посчитать, что одновременно атакуют ворота туринцев аж 8 футболистов: те, что в штрафной, игрок с мячом, открытый под пас слева Димарко и Чалханоглу (над ним стрелка). Если вдруг круглый будет перехвачен, то «Интер» получит очень опасную контратаку на свои ворота.

Однако команда готова к риску, чтобы забить гол. И это окупается: футболисты «Ювентуса» всем составом опускаются в свою штрафную, чтобы защититься от подачи. Через несколько секунд мяч вылетает из штрафной, а там – один Чалханоглу, который поджидал именно такой момент. Защитник не успевает выброситься на него, Хакан пользуется моментом, наносит удар и сравнивает счет. 2:2.

То есть не думайте, что навесы «Интера» – это слишком простой способ играть в футбол и отсутствие идей. Нет, правильно подготовленные навесы – это очень опасное оружие. Они стали одной из главных угроз «Ливерпуля» при Клоппе: футболисты создавали такие ситуации, что Жота, невысокий форвард, стабильно забивал головой. Просто у «красных» это был один из инструментов, у «Интера» – основной. Надо знать, когда и куда вешать, куда и когда вбегать и т.д. Миланцы не всегда идеальны в таких эпизодах, но уже получают от этого выгоду. Вероятно, дальше – больше.

7. «Ювентус» также виновен. На скринах выше «Интер» создал ситуацию, когда загнал соперника в собственную штрафную. Но были и случаи, когда туринцы загоняли себя туда сами. Например, ниже на скрине эпизод с первым голом. «Интер» готовил подачу, но отказался от идеи, в штрафной без пасующего только 3 футболиста – но «Ювентус» здесь всем составом (10 игроков в кадре вместе с вратарем). Зачем? Минимум пара исполнителей должна защищать линию штрафной. Не защищают. Поэтому Чалханоглу забивает первый гол в матче.

Поражает неспособность Тудора подсказать своим футболистам центра поля, чтобы они не бежали к своему вратарю без большой на то необходимости. На скрине ниже еще один аналогичный момент «Интера». Мяч идет с фланга под удар Бареллы, а некоторые футболисты «Ювентуса» защищают воздух внутри штрафной вместо полукруга. Здесь итальянец пробьет мимо, но – внимание! – на 4 минуте матча. Чалханоглу забьет аналогичным образом на 30. Каждый третий удар «Интера» в матче будет из этой зоны, почти все – без сопротивления. Странно, что Тудор никак на это не реагировал целый час.

В первых двух турах «Ювентус» вообще не пропускал, и теперь понятно: это из-за низкого уровня соперников. Вот оппонент сильнее – и сразу оказывается, что во время позиционной обороны футболисты команды теряются и смотрят только на мяч.

8. «Ювентус» – бумажный кораблик, который пустили по ручью. Он был плюс-минус одинаковым все 90 минут. Потому что чего вы хотите от сложенного листочка бумаги? «Ювентус» проиграл по ударам в сумме и отрезки, когда на табло был равный счет, и отрезки, когда вел в счете. Забил? Можно чуть меньше владеть мячом. Пропустил? Можно чуть больше. Потому что не он так хочет, так складываются обстоятельства и дует ветерок. Если волна навесов вот-вот накроет его, то кораблик это стерпит и не уйдет в сторону, потому что не управляет процессом. Все решают волна и ветер, а он сам – ничего. Только пытается выжить, чтобы поплавать еще хоть немного. Чтобы проплыть еще минуту, еще 2-5-10. А там уже и матч закончится.

Я не согласен с мнением, что «Ювентус» Тудора = «Ювентус» Аллегри. Нет, с Максом команда навязывала сопернику свой футбол. Неприятный и скучный, но свой. С Тудором «Ювентус» играет в то, что предлагает соперник, позволяет ему вести игру. Пока все другие топ-клубы Европы стремятся к контролю над территорией, ситуацией и соперником, «Ювентус» – нет. Он хочет забить мяч и дожить до конца матча, чтобы его наградили тремя очками. Плюсы: за путешествием бумажного кораблика интересно наблюдать, за него легко болеть, потому что он такой маленький против такого мощного ручья... Минусы: с Тудором в Турине яркой игры не будет. Потому что для этого нужны всевозможные стили и идеи. А здесь бумажные кораблики.

9. «Интер» пропустил и первый, и второй голы тогда, когда казалось, что взял контроль над ситуацией. То есть он выигрывает больше борьбы за мяч, чаще доходит до ворот соперника – но забивают ему. А потом команда пропустила третий со стандарта и четвертый в добавленное время. Киву после матча сказал, что не хватило опыта. А кому не хватило? Недавним финалистам ЛЧ? Или молодёжи, типа Чалханоглу, Мхитаряна и Зоммера? Возможно, Киву неосознанно сказал о себе: ему не хватило опыта. Не подсказал команде успокоиться, когда стоило. Не сказал подержать мяч. Не отказался от игры первым номером. «Ювентус» получал награды-голы в матче легко, «Интер» – с большим трудом. И трижды не защитил ничью/победу. За это можно осторожно спрашивать с Киву. Потому что в их с командой тандеме именно коллектив имеет успешный опыт игры на результат.

10. Йилдиз играет немного сам с собой. Не в смысле эгоистично – слишком технично, как для нынешнего «Ювентуса». В составе команды много пахарей, которые лучше всего умеют биться-бороться. А Йилдиз – другой. Также старательный, но еще умеет делать с мячом очень изысканные трюки. Где-то хорошо примет, развернется и быстро пробьет издалека. Где-то отдаст пас между несколькими соперниками. Не все его касания – золото, но большое их количество. Гораздо больше, чем у других футболистов. Ему немного не хватает эффективности, особенно на дистанции, но он сейчас единственный, кто может делать что-то исключительное в атаке «Ювентуса». Ждем возвращения Консейсау, чтобы турку было с кем поиграть в футбол с удовольствием. Если не будет хотя бы одного похожего по профилю партнера, то может заскучать. А там и уехать...

11. Уважение Киву за смелые замены. При счете 1:2 убрал с поля Мартинеса и Бареллу, вместо них выпустил Бонни и Зелински. Хотел освежить, но сам факт: румын не боится в трудный момент отказаться от лидеров ради тех, кто, по его мнению, может принести больше пользы. Не оцениваю, насколько помогли/не помогли замены, только сам их факт. Молодой тренер принимает смелые решения. Сначала атаки большим количеством, потом – вот это. Приятно видеть, что специалист на новом для себя уровне не «поплыл» и не стал принимать исключительно безопасные решения. Рискует. И это подкупает. Решение назначить его – до сих пор странное и противоречивое, но кредит доверия к тренеру лично у меня пока только растет.

12. Каким бы ни был план «Ювентуса», он не сработал. 40% владения, но 0 ударов в контратаках. 2 забитых из-за пределов штрафной, но в предыдущих двух турах – 0, за весь предыдущий сезон – только 8, лично у Йилдиза в розыгрыше 24/25 – 1. Аджич вообще дебютный гол за «Юве» забил, и сразу – дальним. Без учета стандартов команда нанесла 2 удара по воротам соперника из пределов штрафной, последний – на 12 минуте. «Ювентус» провел неплохой матч, но не имел победного плана. «Интер» имел кроссы – также недостаточно, но все же больше. Чистейший матч на ничью, потому что ни одна из команд не играла плохо, но ни одна не предложила достаточно, чтобы победить. Это могла быть одна из самых справедливых мировых сезона на данный момент. Могла.

13. Обе команды – без зубов. «Ювентус» при счете 2:2 оставляет самого Тюрама в своей штрафной площадке. «Интер» не может защитить победный счет и дважды пропускает дальние из-за того, что недостаточно плотно играет с оппонентами во время обороны. Команды несколько раз теряли нужный результат. Есть уверенность, что «Наполи» в такой ситуации не потерял бы его ни разу. Уперся бы и удержал бы преимущество или ничью. В этом и разница между чемпионской и нечемпионской командами. «Ювентус» не готов стабильно выигрывать в топ-матчах. «Интер» – тоже. На «Наполи» посмотрим чуть позже, но на фоне таких команд банда Конте выглядит аж неприлично явным фаворитом гонки за титул.

14. Зря мы так сильно переживали за команды. Возможно, «Ювентус» и «Интер» не готовы к победам в топ-матчах и борьбе за титул, но к сезону – вполне. Туринцы не имеют своего стиля, но напросились на сравнение с бумажным корабликом – значит, приобретают собственное лицо. Тудор не удивляет гениальными планами, но, как было видно после финального свистка, находится в хороших отношениях с футболистами (обнимал и целовал всех направо и налево). Может, после сдержанного Мотты последним и нужен именно эмоциональный Игор. Этот союз не выглядит обреченным на неудачу, это 100%. Есть вопросы по поводу его потолка (кто кого будет сдерживать?), однако и нынешнего уровня хватит, чтобы уверенно финишировать в топ-4 Серии А. А разве команде нужно сейчас что-то большее?

«Интер» имеет стиль. Выглядит теперь проще, чем при Индзаги, но, с другой стороны, и более смелым. С предыдущим наставником также были кроссы, но не на 5 человек в штрафной одновременно. Было менее радикально, а в крупных матчах часто – прямо-таки очень осторожно. С Киву осторожности вообще нет. Только смелость. Состав позволяет играть не только в навесбол, но если такой подход начнет давать результаты (вполне может), то кто скажет хоть что-то плохое? Тем более, не исключено, что Киву только начинает с такого «простого»: может, хочет иметь хотя бы один работающий инструмент для побед уже сейчас, а другие найти в течение сезона. Имеет право. Он очень молодой тренер, поэтому для него будет нормально расти вместе с командой.

Если это прямо-таки начальная, базовая версия Киву-тренера, то очень хочется посмотреть на «обновления». Может быть интересно и круто. Надеюсь, руководство «Интера» даст шанс тренеру. Сейчас есть худший за много лет старт в Серии А, но точно нет никакой трагедии. Команда играет в футбол. Команда переиграла «Ювентус» в Турине. Могла иметь 9 из 9, но где-то не дожала, а где-то потеряла преимущество. Бывает. Особенно когда берешь неопытного тренера. Ему нужно время набить шишки. Жаль, что набивает не в «Парме», а в недавнем финалисте ЛЧ, но уже как есть. Пока просто стоит зафиксировать, что в первом топ-матче без Индзаги «Интер» выглядел достаточно хорошо и без топ-тренера не развалился. Позитива точно больше, чем негатива.