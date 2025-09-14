Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. ЮКСА и Ингулец закрывают 6-й тур. Стартовые составы
Украина. Первая лига
14 сентября 2025, 14:19 |
75
0

Первая лига. ЮКСА и Ингулец закрывают 6-й тур. Стартовые составы

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный» и начнется в 15:00

14 сентября 2025, 14:19 |
75
0
Первая лига. ЮКСА и Ингулец закрывают 6-й тур. Стартовые составы
ФК ЮКСА

В воскресенье, 14 сентября, в Первой лиге пройдут матчи шестого тура. В заключительном поединке игровой программы ЮКСА на своем поле сыграет с «Ингульцом».

ЮКСА выиграла первый матч нового чемпионата, но потом не могла забить в трех играх подряд. Серия прервалась в прошлом туре, когда ЮКСА на выезде обыграла запорожский «Металлург» со счетом 3:0.

«Ингулец» пока не знает горечи поражений. Команда Василия Кобина одержала три победы и дважды сыграла вничью, В предыдущем туре «Ингулец» выиграл у полтавской «Ворсклы» со счетом 3:0.

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный». Начало матча в 15:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
Олег РЫПАН: «Ребята проявили характер, доиграли до конца»
Скрипник и Костышин определились с составами на матч Заря – Колос в УПЛ
Юрий СЛАБЫШЕВ: «Такие моменты игроки должны реализовывать»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы ЮКСА Тарасовка Ингулец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14 сентября 2025, 09:34 16
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»

Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте

Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Футбол | 14 сентября 2025, 12:37 21
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»

Авторитетный специалист высказал свое мнение относительно отставки Сергея Реброва

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13.09.2025, 19:54
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Футбол | 13.09.2025, 20:00
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Стали известны фавориты Лиги Конференций. Есть ли в топе Шахтер и Динамо?
Мир азарта | 14.09.2025, 14:08
Стали известны фавориты Лиги Конференций. Есть ли в топе Шахтер и Динамо?
Стали известны фавориты Лиги Конференций. Есть ли в топе Шахтер и Динамо?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аль-Шейх заплатит Кроуфорду и Альваресу безумные деньги. Известны гонорары
Аль-Шейх заплатит Кроуфорду и Альваресу безумные деньги. Известны гонорары
13.09.2025, 04:58
Бокс
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
13.09.2025, 16:58 5
Футбол
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Майк ТАЙСОН: «У него ноль шансов, должно произойти чудо»
Майк ТАЙСОН: «У него ноль шансов, должно произойти чудо»
13.09.2025, 04:22
Бокс
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 6
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем