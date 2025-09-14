Первая лига. ЮКСА и Ингулец закрывают 6-й тур. Стартовые составы

В воскресенье, 14 сентября, в Первой лиге пройдут матчи шестого тура. В заключительном поединке игровой программы ЮКСА на своем поле сыграет с «Ингульцом».

ЮКСА выиграла первый матч нового чемпионата, но потом не могла забить в трех играх подряд. Серия прервалась в прошлом туре, когда ЮКСА на выезде обыграла запорожский «Металлург» со счетом 3:0.

«Ингулец» пока не знает горечи поражений. Команда Василия Кобина одержала три победы и дважды сыграла вничью, В предыдущем туре «Ингулец» выиграл у полтавской «Ворсклы» со счетом 3:0.

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный». Начало матча в 15:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.