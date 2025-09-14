Главный тренер Челси объяснил, почему команда не победила Брентфорд

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал результативную ничью в матче 4-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:2)

«Я думаю, мы сделали достаточно, чтобы выиграть. Во втором тайме забили дважды и могли еще два или три гола добавить. Были моменты у Коула и Педро. Так что мы сделали достаточно, но, к сожалению, потеряли два очка в последние минуты».

Проблема в том, что у них есть Кайоде, Йенсен, Пиннок, Шаде. В конце трое из них уже были заменены, остался только Шаде, и, к сожалению, мы пропустили в последние три минуты.

В течение игры мы пытались этому противодействовать, понимая, насколько они опасны, потому что могут легко добраться до штрафной площадки.

Когда мы забили второй гол, нужно было действовать иначе. Мы вышли вперед на 86-й минуте, и в этот момент нужно было больше контролировать мяч, замедлять игру, «усыпить» ее немного. Это то, чего мы не сделали, но должны учиться и совершенствоваться».