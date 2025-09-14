Порту повторил достижение 8-летней давности
«Драконы» захватили лидерство в чемпионате Португалии
В матче пятого тура чемпионата Португалии «Порту» дома победил «Насьонал» с минимальным счетом 1:0.
Таким образом, «драконы» остаются единственной командой в чемпионате, которая еще не потеряла ни одного очка.
Последний раз «Порту» выиграл первые пять поединков сезона 8 лет назад.
3 года и 4 месяца прошло с тех пор, как «драконы» единолично возглавляли турнирную таблицу португальской лиги.
Единственный гол в матче забил Саму. Испанский нападающий отличился 3 забитыми мячами в новом сезоне, и все на «Эштадиу ду Драгау».
🚨Há 8 anos que o 🔵FC Porto não vencia os 5 primeiros jogos da temporada. pic.twitter.com/LtHGqUzxjL— Playmaker (@playmaker_PT) September 13, 2025
Aconteça o que acontecer nesta jornada e no jogo em atraso do Benfica, o 🔵FC Porto volta a ser líder isolado da 🇵🇹Liga Portuguesa 3 anos e 4 meses depois.— Playmaker (@playmaker_PT) September 13, 2025
Sérgio Conceição tinha sido o último técnico com a liderança isolada no final da época 2021/22 com a conquista do título. pic.twitter.com/ChIStpIfzF
