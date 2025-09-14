Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту повторил достижение 8-летней давности
Португалия
14 сентября 2025, 00:20 |
108
0

Порту повторил достижение 8-летней давности

«Драконы» захватили лидерство в чемпионате Португалии

14 сентября 2025, 00:20 |
108
0
Порту повторил достижение 8-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче пятого тура чемпионата Португалии «Порту» дома победил «Насьонал» с минимальным счетом 1:0.

Таким образом, «драконы» остаются единственной командой в чемпионате, которая еще не потеряла ни одного очка.

Последний раз «Порту» выиграл первые пять поединков сезона 8 лет назад.

3 года и 4 месяца прошло с тех пор, как «драконы» единолично возглавляли турнирную таблицу португальской лиги.

Единственный гол в матче забил Саму. Испанский нападающий отличился 3 забитыми мячами в новом сезоне, и все на «Эштадиу ду Драгау».

По теме:
ФОТО. Жена Судакова шокировала новой фотосессией. 10 из 10
6 сухих матчей. Трубин впервые в сезоне пропустил мяч за Бенфику
Капитан Бенфики извинился перед фанатами: «Беру ответственность на себя»
чемпионат Португалии по футболу Порту Насьонал Фуншал статистика Саму Омородион Агехова
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13 сентября 2025, 07:10 5
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба

В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию

Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Футбол | 13 сентября 2025, 04:02 11
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины

Хавбек последовал примеру Сергея Реброва и закрыл комментарии в Инстаграме

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13.09.2025, 19:54
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 13.09.2025, 21:58
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Наполи – Фиорентина – 1:3. Как забили де Брюйне и Хойлунд. Видео голов
Футбол | 14.09.2025, 00:28
Наполи – Фиорентина – 1:3. Как забили де Брюйне и Хойлунд. Видео голов
Наполи – Фиорентина – 1:3. Как забили де Брюйне и Хойлунд. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 4
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 10
Бокс
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем