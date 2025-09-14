Женская сборная Украины по теннису продолжает подготовку к финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Все члены национальной команды уже в сборе: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок, а также капитан – Илья Марченко.

В сети появились фото с забавной фотосессии сине-желтых. А 14 сентября Костюк опубликовала общее селфи со всей командой в своем Instagram.

Уже 17 числа Украина сыграет против сборной Испании в четвертьфинале КБДК. Для украинок это будет дебютное выступления в финальной части обновленного неофициального чемпионата мира по теннису.

ФОТО. КБДК-2025. Забавная фотосессия: сборная Украины уже в полном составе