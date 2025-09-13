Артем БОНДАРЕНКО: «Шахтеру нужно учиться играть без Судакова и Кевина»

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко после матча УПЛ против Металлиста 1925 (1:1) подчеркнул, что теперь команде нужно жить без лидеров Георгия Судакова и Кевина, которых недавно продали в Бенфику и Фулхэм соответственно.

«Мы огорчены такой потерей очков, которых может не хватить в конце сезона. Гол Калюжного? Главный вопрос – соперник мешал вратарю видеть мяч».

«Судаков и Кевин? Знали, что будет тяжело сегодня, у соперника много хороших игроков. И да – нам нужно учиться и искать способы играть без Жоры Судакова и Кевина. Но у нас есть квалифицированные игроки, которые способны их заменить», – сказал Бондаренко.