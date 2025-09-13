Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Артем БОНДАРЕНКО: «Шахтеру нужно учиться играть без Судакова и Кевина»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 21:59 | Обновлено 13 сентября 2025, 22:22
Хавбек оценил ничью в матче УПЛ

ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко после матча УПЛ против Металлиста 1925 (1:1) подчеркнул, что теперь команде нужно жить без лидеров Георгия Судакова и Кевина, которых недавно продали в Бенфику и Фулхэм соответственно.

«Мы огорчены такой потерей очков, которых может не хватить в конце сезона. Гол Калюжного? Главный вопрос – соперник мешал вратарю видеть мяч».

«Судаков и Кевин? Знали, что будет тяжело сегодня, у соперника много хороших игроков. И да – нам нужно учиться и искать способы играть без Жоры Судакова и Кевина. Но у нас есть квалифицированные игроки, которые способны их заменить», – сказал Бондаренко.

Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 4
D1927K
Штатного недогравальника моментів і бракороба не вистачає? А Кевін і справді втрата.
Ответить
+1
Dynamo1927
Вот это самая большая проблема у шахты. Получается команду надо создавать заново. 
Завтра могут 4 быть.
Ответить
0
serhiy1
УПЛ ТБ  перетворилося на геббельс тб. Майте совіть ,то всі клуби скидалися , а не один ринат . Майже всі коментатори не обєктивні і топлять за один клуб в кожному матчі . Коментатор має нейтрально коментувати футбол. І в студії хоч постарайтеся обєктивно розбирати !Ви думаєте .що люди не помічають . Мене дивує .що ще ніхто з інших клубів не скаржився . Одна команда забиває- тембб госу один - друга - хоч трансляцію виключай - кричить. А як не будети мінятися ,.то оголосіть на всю Ураїну , що то ахметки футболи 1,2,53 і всі перестануть то лайно дивитися і слухати,ну крім сєпарних кротів !
Ответить
0
serhiy1
Без тебе ,без матвієна , без бондаря  може щоь би і вийшло. )
Ответить
0
