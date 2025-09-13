Бартулович высказался о пенальти и ничьей в матче против Шахтера
Тренер оценил ничейный результат в УПЛ
Металлист 1925 и Шахтер в матче чемпионата сыграли вничью 1:1. В конце встречи харьковчане сравняли счет благодаря голу Ивана Калюжного.
Игру оценил наставник Младен Бартулович.
«Результатом довольны, но огорчены травмой Гаджиева. Смешанные чувства, остался осадок из-за травмы. Шахтер хорошо играл первые 20 минут, потом этот пенальти... Но во втором тайме, считаю, мы справедливо отыгрались и закономерно забили. Пенальти? Еще не смотрел этот момент, есть VAR, арбитр смотрел. Больше никаких шансов у Шахтера я не помню».
«Калюжный? У него были тяжелые матчи в сборной, потом возвращение, поэтому были опасения, может ли он сыграть до конца. Но Иван – капитан, боролся до конца и забил», – сказал Бартулович.
