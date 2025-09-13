Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алексис Санчес в дебютном матче за Севилью вошел в историю клуба
Испания
13 сентября 2025, 15:27
Алексис Санчес в дебютном матче за Севилью вошел в историю клуба

Чилиец стал третьим самым возрастным игроком команды в XXI веке, который отдал ассист в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

В матче четвертого тура испанской Ла Лиги «Севилья» дома сыграла вничью с «Эльче» со счетом 2:2.

За хозяев в первом матче за клуб ассистом отметился Алексис Санчес.

Чилийский форвард в возрасте 36 лет и 267 дней стал третьим самым возрастным автором ассиста за «Севилью» в Ла Лиге в XXI веке:

  • 38 лет и 298 дней – Хесус Навас
  • 38 лет и 0 дней – Серхио Рамос
  • 36 лет и 267 дней – Алексис Санчес

Напомним, «Севилья» является вторым после «Барселоны» испанским клубом, за который выступал Алексис Санчес.

