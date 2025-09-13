Алексис Санчес в дебютном матче за Севилью вошел в историю клуба
Чилиец стал третьим самым возрастным игроком команды в XXI веке, который отдал ассист в Ла Лиге
В матче четвертого тура испанской Ла Лиги «Севилья» дома сыграла вничью с «Эльче» со счетом 2:2.
За хозяев в первом матче за клуб ассистом отметился Алексис Санчес.
Чилийский форвард в возрасте 36 лет и 267 дней стал третьим самым возрастным автором ассиста за «Севилью» в Ла Лиге в XXI веке:
- 38 лет и 298 дней – Хесус Навас
- 38 лет и 0 дней – Серхио Рамос
- 36 лет и 267 дней – Алексис Санчес
Напомним, «Севилья» является вторым после «Барселоны» испанским клубом, за который выступал Алексис Санчес.
36 - Alexis Sánchez becomes the third oldest player (36 years and 267 days) to provide an assist for Sevilla in @LaLigaEN in the 21st century, after Jesús Navas (38 years and 298 days) and Sergio Ramos (38 years and 0 days).— OptaJose (@OptaJose) September 12, 2025
Active. pic.twitter.com/93lMxpZoNr
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Цыганский король» – о мегафайте Канело – Кроуфорд
У хозяев поля гол забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте матча