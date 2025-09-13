Стали известны стартовые составы матча Оболонь – Динамо

13 сентября состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между двумя столичными командами Оболони и Динамо.

Поединок состоится на стадионе "Оболонь-Арена" в столице Украины. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Денис Шурман

«Динамо» после четырех туров возглавляет турнирную таблицу и не знает поражений, а «Оболонь» находится на седьмой позиции (2 победы, 1 ничья и 1 поражение)

Главные тренеры определились с основными командами.

Оболонь: Федоривский, Шевченко, Дубко, Ломницкий, Семенов, Ильин, Кулаковский, Чех, Черненко, Суханов, Нестеренко

Динамо: Нещерет, Овчаренко, Яцик, Бражко, Ярмоленко, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро Беловар