Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 14:22 | Обновлено 13 сентября 2025, 14:25
2

Стали известны стартовые составы матча Оболонь – Динамо

Матч начнется 13 сентября в 15:30 по Киеву

Стали известны стартовые составы матча Оболонь – Динамо
Колаж Sport.ua

13 сентября состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между двумя столичными командами Оболони и Динамо.

Поединок состоится на стадионе "Оболонь-Арена" в столице Украины. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Главным арбитром матча назначен Денис Шурман

«Динамо» после четырех туров возглавляет турнирную таблицу и не знает поражений, а «Оболонь» находится на седьмой позиции (2 победы, 1 ничья и 1 поражение)

Главные тренеры определились с основными командами.

Оболонь: Федоривский, Шевченко, Дубко, Ломницкий, Семенов, Ильин, Кулаковский, Чех, Черненко, Суханов, Нестеренко

Динамо: Нещерет, Овчаренко, Яцик, Бражко, Ярмоленко, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро Беловар

ZANREGENT
А чего новых ЦЗ не выпустить? Я не в восторге от Биловара,да и Михавко в прошлом сезоне чудил
Battersea
Ванат приехал пабалець?
