Стали известны стартовые составы матча Оболонь – Динамо
Матч начнется 13 сентября в 15:30 по Киеву
13 сентября состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между двумя столичными командами Оболони и Динамо.
Поединок состоится на стадионе "Оболонь-Арена" в столице Украины. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
Главным арбитром матча назначен Денис Шурман
«Динамо» после четырех туров возглавляет турнирную таблицу и не знает поражений, а «Оболонь» находится на седьмой позиции (2 победы, 1 ничья и 1 поражение)
Главные тренеры определились с основными командами.
Оболонь: Федоривский, Шевченко, Дубко, Ломницкий, Семенов, Ильин, Кулаковский, Чех, Черненко, Суханов, Нестеренко
Динамо: Нещерет, Овчаренко, Яцик, Бражко, Ярмоленко, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро Беловар
