ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал киевское Динамо и Полесье после матча УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал киевское «Динамо» и житомирское «Полесье» после матча четвертого тура (4:1 в пользу «бело-синих»):

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел материалы о матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Полесье» (Житомир), который состоялся 31 августа 2025 года и применил санкции к командам:

применил к ФК «Динамо» (Киев) санкцию в виде предупреждения (за задержку начала матча),

применил к ФК «Полесье» (Житомир) санкцию в виде предупреждения (за задержку начала матча),

обязал ФК «Динамо» (Киев) заплатить обязательный денежный взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств),

применил к ФК «Полесье» (Житомир) санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение регламентных норм, а именно неявку футболиста ФК «Полесье» (Житомир) на флеш-интервью).

После четырех туров подопечные Александра Шовковского набрали 12 баллов и продолжают лидировать в турнирной таблице. «Полесье» разместилось на 11-й позиции, в активе команды – три зачетных пункта.