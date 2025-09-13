Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал киевское Динамо и Полесье после матча УПЛ
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 13:07 |
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал киевское Динамо и Полесье после матча УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел материалы о поединке четвертого тура

ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал киевское Динамо и Полесье после матча УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал киевское «Динамо» и житомирское «Полесье» после матча четвертого тура (4:1 в пользу «бело-синих»):

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел материалы о матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Полесье» (Житомир), который состоялся 31 августа 2025 года и применил санкции к командам:

  • применил к ФК «Динамо» (Киев) санкцию в виде предупреждения (за задержку начала матча),
  • применил к ФК «Полесье» (Житомир) санкцию в виде предупреждения (за задержку начала матча),
  • обязал ФК «Динамо» (Киев) заплатить обязательный денежный взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств),
  • применил к ФК «Полесье» (Житомир) санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение регламентных норм, а именно неявку футболиста ФК «Полесье» (Житомир) на флеш-интервью).

После четырех туров подопечные Александра Шовковского набрали 12 баллов и продолжают лидировать в турнирной таблице. «Полесье» разместилось на 11-й позиции, в активе команды – три зачетных пункта.

По теме:
«Огромная потеря для нас». Полесье осталось без лидера на матчи чемпионата
Максим СМИЯН: «Соперник ничем не удивил»
Рух Львов – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Полесье Житомир Динамо - Полесье КДК УАФ Украинская ассоциация футбола штрафы
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
