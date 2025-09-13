ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал киевское Динамо и Полесье после матча УПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел материалы о поединке четвертого тура
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал киевское «Динамо» и житомирское «Полесье» после матча четвертого тура (4:1 в пользу «бело-синих»):
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел материалы о матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Полесье» (Житомир), который состоялся 31 августа 2025 года и применил санкции к командам:
- применил к ФК «Динамо» (Киев) санкцию в виде предупреждения (за задержку начала матча),
- применил к ФК «Полесье» (Житомир) санкцию в виде предупреждения (за задержку начала матча),
- обязал ФК «Динамо» (Киев) заплатить обязательный денежный взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств),
- применил к ФК «Полесье» (Житомир) санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение регламентных норм, а именно неявку футболиста ФК «Полесье» (Житомир) на флеш-интервью).
После четырех туров подопечные Александра Шовковского набрали 12 баллов и продолжают лидировать в турнирной таблице. «Полесье» разместилось на 11-й позиции, в активе команды – три зачетных пункта.
