Пляжный футбол
13 сентября 2025, 11:41
Португалия – Украина. Полуфинал женской Евролиги по пляжному футболу. LIVE

Полуфинальный матч стартует в 15:00 по киевскому времени

Португалия – Украина. Полуфинал женской Евролиги по пляжному футболу. LIVE
АПФУ

Женская сборная Украины по пляжному футболу под руководством Юрия Клименко проведет полуфинальный матч в Суперфинале Евролиги-2025.

В субботу, 13 сентября, в 15:00 «сине-желтые» встретятся с представительницами Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025.

Вратарь: Анастасия Терех.

Полевые игроки: Юлия Костюк, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Ирина Бавзенюк, Александра Скибина, Маргарита Юрасова, Анна Шульга, Руслана Дячук, Анна Прокопенко, Ольга Квач, Лилия Юзвенко.

Евролига-2025. Суперфинал. Женщины

Группа А: Португалия, Польша, Швейцария.

Группа В: Испания, Украина, Италия.

Расписание матчей сборной Украины

11.09. Украина – Италия. 4:2

12.09. Испания - Украина. 4:2

Португалия– Украина. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

пляжный футбол Евролига по пляжному футболу смотреть онлайн Украина - Италия женская сборная Украины по пляжному футболу женская сборная Португалии по пляжному футболу
