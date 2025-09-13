Португалия – Украина. Полуфинал женской Евролиги по пляжному футболу. LIVE
Полуфинальный матч стартует в 15:00 по киевскому времени
Женская сборная Украины по пляжному футболу под руководством Юрия Клименко проведет полуфинальный матч в Суперфинале Евролиги-2025.
В субботу, 13 сентября, в 15:00 «сине-желтые» встретятся с представительницами Португалии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025.
Вратарь: Анастасия Терех.
Полевые игроки: Юлия Костюк, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Ирина Бавзенюк, Александра Скибина, Маргарита Юрасова, Анна Шульга, Руслана Дячук, Анна Прокопенко, Ольга Квач, Лилия Юзвенко.
Евролига-2025. Суперфинал. Женщины
Группа А: Португалия, Польша, Швейцария.
Группа В: Испания, Украина, Италия.
Расписание матчей сборной Украины
11.09. Украина – Италия. 4:2
12.09. Испания - Украина. 4:2
Португалия– Украина. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч «моряков» восхищен опытным защитником
Хавбек последовал примеру Сергея Реброва и закрыл комментарии в Инстаграме