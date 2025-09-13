Удивительный случай. Лука Килиан трижды порвал кресты за 1,5 года

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о любопытной медицинской истории: защитник «Кельна» Лука Килиан получил три разрыва крестовидных связок колена за 1,5 года.

«Килиан уже трижды рвал кресты за последние 1,5 года. Есть ли будущее у такого игрока? Да, вы не ослышались. 26-летний защитник «Кельна» Лука Килиан. Март 2024-го: разрыв крестов. Декабрь 2024-го: разрыв крестов. Сентябрь 2025-го: разрыв крестов.

Не нашел информации, на какой именно стороне были эти травмы, но практически на 100% уверен, что это разные колени (условно, правое-левое-правое). Существует достаточно научных данных, которые подтверждают, что разрыв крестов на одной ноге увеличивает риск такого же разрыва на противоположной до 30%.

Игрок в среднем восстанавливался около 6–7 месяцев перед выходом в общую группу, что дважды заканчивалось повторной травмой. Как известно, кресты сильно влияют на производительность на поле, но учитывая, что Лука – защитник, у него может быть будущее.

Сейчас важно проанализировать причины повторных травм (часто это метод операции или угол постановки «новой» связки) и модифицировать реабилитацию с акцентом на профилактику рецидива и продление ее срока».

Лука Килиан (Кельн): история травм