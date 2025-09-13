ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира показала впечатляющий бюст

Мэделин Райт снова оказалась в центре внимания фанатов.

Новое селфи в черном топе мгновенно собрало волну комплиментов в соцсетях.

В комментариях отмечают, что Мэделин удачно сочетает спортивный драйв и сексуальность.

Сейчас она выступает за английский «Чешем Юнайтед», а в свободное время активно ведет страницу на OnlyFans, где публикует более откровенный контент.