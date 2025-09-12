Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зальцбург впервые примет финальный матч крупного еврокубкового турнира
Суперкубок УЕФА
12 сентября 2025, 23:07 | Обновлено 12 сентября 2025, 23:20
УЕФА

Город Зальцбург впервые в истории примет финальный матч крупного европейского клубного турнира.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил местом проведения Суперкубка Европы 2026 стадион «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Поединок состоится 12 августа 2026 года и станет первым финалом еврокубка в истории Зальцбурга. Арена вмещает 30 тысяч зрителей.

На заседании исполкома УЕФА также были определены другие хозяева финальных матчей ближайших лет. Финал Лиги чемпионов сезона 2026/27 пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Финал женской Лиги чемпионов 2026/27 примет Национальный стадион в Варшаве.

Финал Лиги чемпионов по футзалу 2026 состоится в итальянском Пезаро, Евро-2027 U-19 по футзалу пройдет в Астане, а женский чемпионат Европы 2027 по футзалу – в хорватском Осиеке.

Суперкубок УЕФА РБ Зальцбург Австрия
Николай Степанов Источник: УЕФА
