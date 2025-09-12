Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 22:45
17
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух Львов – Эпицентр

Поединок пятого тура Премьер-лиги состоится 13 сентября в 13:00 по киевскому времени

12 сентября 2025, 22:45
17
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух Львов – Эпицентр
ФК Эпицентр

В субботу, 13 сентября, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Команды сыграют на стадионе «Арена-Львов». Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Рух» набрал три балла после четырех туров и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Эпицентр» разместился на 16-й позиции – в активе клуба ноль пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Эпицентр Каменец-Подольский где смотреть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
