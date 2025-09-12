13 сентября состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.

Поединок состоится на Центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главными тренерами коллективов являются Младен Бартулович и Арда Туран соответственно.

За четыре тура чемпионата Украины Шахтер набрал 10 очков: победы над Эпицентром (1:0), Вересом (2:0) и Александрией (2:0), а также ничья с Карпатами (3:3).

На счету харьковского клуба семь пунктов: победы над Александрией (4:1) и Рухом (2:0, ничья с Оболонью (0:0) и поражение Кривбассу (0:2).

Металлист 1925 и Шахтера ранее играли между собой пят раз. Горняки одержали четыре победы, еще в одном поединке была зафиксирована мировая.

Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.