Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Металлист 1925
13.09.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча пятого тура УПЛ 2025/26 13 сентября в 18:00

Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

13 сентября состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.

Поединок состоится на Центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главными тренерами коллективов являются Младен Бартулович и Арда Туран соответственно.

За четыре тура чемпионата Украины Шахтер набрал 10 очков: победы над Эпицентром (1:0), Вересом (2:0) и Александрией (2:0), а также ничья с Карпатами (3:3).

На счету харьковского клуба семь пунктов: победы над Александрией (4:1) и Рухом (2:0, ничья с Оболонью (0:0) и поражение Кривбассу (0:2).

Металлист 1925 и Шахтера ранее играли между собой пят раз. Горняки одержали четыре победы, еще в одном поединке была зафиксирована мировая.

Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Металлист 1925 – Шахтер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Металлист 1925 Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
