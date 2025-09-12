Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча пятого тура УПЛ 2025/26 13 сентября в 18:00
13 сентября состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.
Поединок состоится на Центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Главными тренерами коллективов являются Младен Бартулович и Арда Туран соответственно.
За четыре тура чемпионата Украины Шахтер набрал 10 очков: победы над Эпицентром (1:0), Вересом (2:0) и Александрией (2:0), а также ничья с Карпатами (3:3).
На счету харьковского клуба семь пунктов: победы над Александрией (4:1) и Рухом (2:0, ничья с Оболонью (0:0) и поражение Кривбассу (0:2).
Металлист 1925 и Шахтера ранее играли между собой пят раз. Горняки одержали четыре победы, еще в одном поединке была зафиксирована мировая.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
