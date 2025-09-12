Кто самый сильный? Игроки Динамо узнали свой рейтинг в футбольной игре
EA Sports показал карточки киевского клуба
Футболисты киевского «Динамо» увидели свои рейтинги в новом футбольном симуляторе FC26.
Только пятеро игроков «бело-синих» будут иметь золотую карточку в игре, остальные получат серебряную или бронзовую.
Лучшим игроком команды, по мнению EA Sports, является Николай Шапаренко – полузащитник получил от симулятора рейтинг 78.
В пятерку сильнейших вошли: Виталий Буяльский (76), Владимир Бражко (75), Денис Попов (75) и Александр Пихаленок (75).
Легенда клуба Андрей Ярмоленко получил серебряную карточку с рейтингом 74.
