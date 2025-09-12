Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто самый сильный? Игроки Динамо узнали свой рейтинг в футбольной игре
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 18:51 |
382
6

Кто самый сильный? Игроки Динамо узнали свой рейтинг в футбольной игре

EA Sports показал карточки киевского клуба

12 сентября 2025, 18:51 |
382
6
Кто самый сильный? Игроки Динамо узнали свой рейтинг в футбольной игре
ФК Динамо Киев

Футболисты киевского «Динамо» увидели свои рейтинги в новом футбольном симуляторе FC26.

Только пятеро игроков «бело-синих» будут иметь золотую карточку в игре, остальные получат серебряную или бронзовую.

Лучшим игроком команды, по мнению EA Sports, является Николай Шапаренко – полузащитник получил от симулятора рейтинг 78.

В пятерку сильнейших вошли: Виталий Буяльский (76), Владимир Бражко (75), Денис Попов (75) и Александр Пихаленок (75).

Легенда клуба Андрей Ярмоленко получил серебряную карточку с рейтингом 74.

Кто самый сильный? Игроки Динамо узнали свой рейтинг в футбольной игре

По теме:
Сломал руку. Соперник Динамо в Лиге конференций потерял важного игрока
Буковина – Чернигов – 4:1. Хет-трик Бойчука. Видео голов и обзор матча
Нестеренко пояснил первую победу во главе Александрии в УПЛ
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига EA Sports Николай Шапаренко фото
Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наказание снято. УЕФА удовлетворила апелляцию Барселоны в отношении Флика
Футбол | 12 сентября 2025, 18:36 0
Наказание снято. УЕФА удовлетворила апелляцию Барселоны в отношении Флика
Наказание снято. УЕФА удовлетворила апелляцию Барселоны в отношении Флика

Ханс и ассистент Маркус Зорг были наказаны за свое поведение

Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца
Футбол | 12 сентября 2025, 11:06 10
Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца
Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца

Артем Довбик будет пытаться помочь команде со скамьи запасных

Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12.09.2025, 07:42
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Бокс | 12.09.2025, 00:21
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Другие виды | 12.09.2025, 04:45
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mishgan2507
Завищені оцінки
Ответить
+1
easterly
Привіт, барбусятинські повії! А де оцінки фк шльондра? Чому мовчите, наче язик в дупу собі засунули?
Ответить
-1
DaVinci
Та і Попов ото 58 не більше 
Ответить
-1
DaVinci
А за що Шапаренку 78? Тіп здувся до 68 вже десь
Ответить
-1
_9Quantum19_KhM25
Та для них і це вже занадто.
Ответить
-1
Любчик Гринчук
Дерев'яні для всіх!!!! І то з гнилого дерева...........
Ответить
-1
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 4
Бокс
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 18
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 25
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 9
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем