Футболисты киевского «Динамо» увидели свои рейтинги в новом футбольном симуляторе FC26.

Только пятеро игроков «бело-синих» будут иметь золотую карточку в игре, остальные получат серебряную или бронзовую.

Лучшим игроком команды, по мнению EA Sports, является Николай Шапаренко – полузащитник получил от симулятора рейтинг 78.

В пятерку сильнейших вошли: Виталий Буяльский (76), Владимир Бражко (75), Денис Попов (75) и Александр Пихаленок (75).

Легенда клуба Андрей Ярмоленко получил серебряную карточку с рейтингом 74.

Кто самый сильный? Игроки Динамо узнали свой рейтинг в футбольной игре