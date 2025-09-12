В Челси затруднились ответить, когда восстановится основной полузащитник

23-летний полузащитник "Челси" Коул Палмер получил травму паха 22 августа во время разминки в матче 2-го тура АПЛ против "Вест Гэма" (5:1).

Главный тренер команды Энцо Мареска рассказал, сможет ли Палмер сыграть в матче против Брентфорда.

«Вчера Коул в первый раз провел часть занятия, но еще не полное. Сегодня после обеда у нас будет еще одна тренировка. Мы попробуем с ним, и если все будет хорошо – он сыграет, если нет – снова пропустит», – сказал Мареска.

Также у «Челси» есть проблемы с выбывшим примерно на три месяца Лиамом Делапом.

В ближайшее время у «Челси» матчи с «Брентфордом» в чемпионате и «Баварией» в Лиге чемпионов.