Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 сентября 2025, 18:22 |
В Челси затруднились ответить, когда восстановится основной полузащитник

Коул Палмер травмировался в конце августа

В Челси затруднились ответить, когда восстановится основной полузащитник
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний полузащитник "Челси" Коул Палмер получил травму паха 22 августа во время разминки в матче 2-го тура АПЛ против "Вест Гэма" (5:1).

Главный тренер команды Энцо Мареска рассказал, сможет ли Палмер сыграть в матче против Брентфорда.

«Вчера Коул в первый раз провел часть занятия, но еще не полное. Сегодня после обеда у нас будет еще одна тренировка. Мы попробуем с ним, и если все будет хорошо – он сыграет, если нет – снова пропустит», – сказал Мареска.

Также у «Челси» есть проблемы с выбывшим примерно на три месяца Лиамом Делапом.

В ближайшее время у «Челси» матчи с «Брентфордом» в чемпионате и «Баварией» в Лиге чемпионов.

Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Коул Палмер травма травма паха
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
