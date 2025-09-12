Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роскошный Цара. Лидер Александрии оформил дубль
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 17:03 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:22
ВИДЕО. Роскошный Цара. Лидер Александрии оформил дубль

Теди забил дальним ударом

ФК Александрия

12 сентября в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Александрией и ЛНЗ. Это встреча 5-го тура сезона УПЛ.

По итогам четырех туров Александрия не набрала ни одного очка и занимает последнее место, а ЛНЗ с 7 пунктами идет на 8-й позиции.

Александрия забила уже на старте встречи, когда лидер хозяев Теди Цара воспользовался неудачной передачей назад от соперника и переправил мяч в ворота.

В составе ЛНЗ счет сравнял Ассинор, но на 53-й минуте Цара оформил дубль после классного прохода и дальнего удара.

Александрия Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Александрия - ЛНЗ Теди Цара
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
