ВИДЕО. Классно разобрался в штрафной. Как форвард оформил гол в УПЛ

12 сентября в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Александрией и ЛНЗ. Это встреча 5-го тура сезона УПЛ.

По итогам четырех туров Александрия не набрала ни одного очка и занимает последнее место, а ЛНЗ с 7 пунктами идет на 8-й позиции.

Александрия забила на 12-й минуте, но гости быстро сравняли счет благодаря классной игре Марка Ассинора в чужой штрафной.