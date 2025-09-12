Украина. Премьер лига12 сентября 2025, 16:45 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:02
ВИДЕО. Классно разобрался в штрафной. Как форвард оформил гол в УПЛ
Ассинор огорчил Александрию
12 сентября 2025, 16:45 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:02
12 сентября в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Александрией и ЛНЗ. Это встреча 5-го тура сезона УПЛ.
По итогам четырех туров Александрия не набрала ни одного очка и занимает последнее место, а ЛНЗ с 7 пунктами идет на 8-й позиции.
Александрия забила на 12-й минуте, но гости быстро сравняли счет благодаря классной игре Марка Ассинора в чужой штрафной.
