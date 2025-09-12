Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Классно разобрался в штрафной. Как форвард оформил гол в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 16:45 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:02
631
0

ВИДЕО. Классно разобрался в штрафной. Как форвард оформил гол в УПЛ

Ассинор огорчил Александрию

12 сентября 2025, 16:45 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:02
631
0
ВИДЕО. Классно разобрался в штрафной. Как форвард оформил гол в УПЛ

12 сентября в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Александрией и ЛНЗ. Это встреча 5-го тура сезона УПЛ.

По итогам четырех туров Александрия не набрала ни одного очка и занимает последнее место, а ЛНЗ с 7 пунктами идет на 8-й позиции.

Александрия забила на 12-й минуте, но гости быстро сравняли счет благодаря классной игре Марка Ассинора в чужой штрафной.

По теме:
Прыжок из пропасти. Александрия дожала ЛНЗ на Нике
ВИДЕО. Роскошный Цара. Лидер Александрии оформил дубль
Заключительный матч игрового дня. Известны составы на матч Верес – Кудровка
Марк Ассинор Александрия Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Александрия - ЛНЗ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 12 сентября 2025, 16:59 0
Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 12 сентября в 21:30 по Киеву

Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Бокс | 12 сентября 2025, 03:30 7
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес

Александр ставит на американца

Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Футбол | 12.09.2025, 10:10
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Другие виды | 12.09.2025, 04:45
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 4
Бокс
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем