ОРЛОВ: «Подачу с руки я использовал потому, что он далеко принимает»

Украинский теннисист Владислав Орлов прокомментировал победу над Робертом Сидом Саберви в первой игре матчевого противостояния Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики:

О первых впечатлениях от матча: «Было очень непросто играть, потому что корт довольно неровный, очень жарко. Я не играл в таких условиях, наверное, уже давно, хотя и люблю играть, когда так жарко, влажно, когда очень-очень все течет (смеется). Думаю, что мой соперник нервничал, да и я тоже, но меньше. Я достаточно уверенно подошел к матчу, может, сказалось то, что я очень много выступал в последнее время и есть уверенность, я четко знаю, что делать в матчах. При этом я чувствовал, что он давно не играл, что уровень у него есть, но как-то в матче он неуверенно себя чувствует».

О тактике играть неудобные высокие точки и не давать сопернику быстрый темп: «Да, это был первоначальный план для старта поединка, а дальше мы решили уже смотреть по игре. Я очень часто использовал укороченные, потому что он далеко стоит и, я считаю, неуверенно действует, когда нужно реагировать на такие удары. В общем, я комбинировал, резал, входил в корт, где нужно. То есть я делал все для победы. И "подачу с руки" я использовал также потому, что он далеко принимает. Это была моя собственная идея так подавать, потому что я уже играл с ним и помнил, что он очень далеко стоит на приеме. И я думал о том, что если первые-вторые мячи все будут приниматься уверенно и мощно, то нужно будет вытягивать его вперед именно такими подачами».

О выступлении в паре в субботу: «Я еще не знаю этого, буду ли я играть. Я считаю, что я не устал и если нужно, то могу сыграть легко».