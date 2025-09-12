Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ОРЛОВ: «Подачу с руки я использовал потому, что он далеко принимает»
Кубок Дэвиса
12 сентября 2025, 14:43 | Обновлено 12 сентября 2025, 14:44
294
0

ОРЛОВ: «Подачу с руки я использовал потому, что он далеко принимает»

Владислав прокомментировал победу над Сидом Саберви в противостоянии Украина – Доминикана

12 сентября 2025, 14:43 | Обновлено 12 сентября 2025, 14:44
294
0
ОРЛОВ: «Подачу с руки я использовал потому, что он далеко принимает»
ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов прокомментировал победу над Робертом Сидом Саберви в первой игре матчевого противостояния Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики:

О первых впечатлениях от матча: «Было очень непросто играть, потому что корт довольно неровный, очень жарко. Я не играл в таких условиях, наверное, уже давно, хотя и люблю играть, когда так жарко, влажно, когда очень-очень все течет (смеется). Думаю, что мой соперник нервничал, да и я тоже, но меньше. Я достаточно уверенно подошел к матчу, может, сказалось то, что я очень много выступал в последнее время и есть уверенность, я четко знаю, что делать в матчах. При этом я чувствовал, что он давно не играл, что уровень у него есть, но как-то в матче он неуверенно себя чувствует».

О тактике играть неудобные высокие точки и не давать сопернику быстрый темп: «Да, это был первоначальный план для старта поединка, а дальше мы решили уже смотреть по игре. Я очень часто использовал укороченные, потому что он далеко стоит и, я считаю, неуверенно действует, когда нужно реагировать на такие удары. В общем, я комбинировал, резал, входил в корт, где нужно. То есть я делал все для победы. И "подачу с руки" я использовал также потому, что он далеко принимает. Это была моя собственная идея так подавать, потому что я уже играл с ним и помнил, что он очень далеко стоит на приеме. И я думал о том, что если первые-вторые мячи все будут приниматься уверенно и мощно, то нужно будет вытягивать его вперед именно такими подачами».

О выступлении в паре в субботу: «Я еще не знаю этого, буду ли я играть. Я считаю, что я не устал и если нужно, то могу сыграть легко».

По теме:
Украина – Доминикана – 2:0. Драма: Белинский отыграл 3 матчбола и победил!
Украина – Доминиканская Республика. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE
Украина – Доминикана – 1:0. Первое очко: Орлов разгромил лидера соперников
Владислав Орлов Роберто Сид Саберви сборная Украины по теннису сборная Доминиканской Республики по теннису Украина - Доминиканская Республика Кубок Дэвиса
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12 сентября 2025, 07:11 2
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать

Зизу возглавит сборную Франции

Букмекеры дали прогноз на ЧМ-2025 по волейболу
Волейбол | 11 сентября 2025, 21:35 0
Букмекеры дали прогноз на ЧМ-2025 по волейболу
Букмекеры дали прогноз на ЧМ-2025 по волейболу

Сборная Украины во второй раз подряд сыграет на мировом первенстве, начав выступления 14 сентября

В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Бокс | 12.09.2025, 00:21
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Защитник Металлиста 1925 знает, как побеждать Шахтер
Футбол | 12.09.2025, 12:56
Защитник Металлиста 1925 знает, как побеждать Шахтер
Защитник Металлиста 1925 знает, как побеждать Шахтер
ФОТО. Свитолина прибыла в Китай. Элину поздравили с днем рождения
Теннис | 12.09.2025, 13:46
ФОТО. Свитолина прибыла в Китай. Элину поздравили с днем рождения
ФОТО. Свитолина прибыла в Китай. Элину поздравили с днем рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 36
Футбол
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
11.09.2025, 10:26 7
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем