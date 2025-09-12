Рио ФЕРДИНАНД: «Они выиграли бы все трофеи, если б совершили этот трансфер»

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд рассказал, кого считает фаворитом на титул Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед пытается перестроиться, и это займет некоторое время. Манчестер Сити – кто знает, в каком он сейчас состоянии, но команда все равно будет готова бросить вызов.

Если посмотреть на трансферы Ливерпуля этим летом, видно, что они провели его лучше всего — с огромным отрывом. Намерения были ясны с самого начала, и удалось реализовать все планы, кроме покупки Марка Гэи. Если бы «Ливерпуль» еще и подписал его, я бы сказал, что они бы взяли все трофеи», – сказал Фердинанд.

В нынешнем сезоне Ливерпуль уверенно занимает первое место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 3 сыгранных матчей.