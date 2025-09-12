Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наберут ли первое очко? Составы на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 14:26 |
Наберут ли первое очко? Составы на матч УПЛ

Первый матч 5-го тура чемпионата Украины

Наберут ли первое очко? Составы на матч УПЛ
ФК Александрия

В 15:30 начнется первый матч 5-го тура чемпионата Украины между Александрией и ЛНЗ.

Для хозяев это возможность набрать первые пункты в нынешнем сезоне УПЛ. По итогам четырех туров Александрия не набрала ни одного очка и занимает последнее место, а ЛНЗ с 7 пунктами идет на 8-й позиции.

Наставники определили стартовые составы.

Александрия: Долгий, Скорко, Боль, Беиратче, Огарков, Энрике, Мишнев, Шостак, Козак, Цара, Кулаков

ЛНЗ: Ледвий, Пасич, Дайко, Дидык, Кузык, Ноникашвили, Танковский, Яшари, Эйнел, Беннетт, Ассинорэ

Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Александрия - ЛНЗ
